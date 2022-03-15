深圳防疫封城 纽约西德州中级原油跌破100美元

（法新社香港15日电） 纽约西德州中级原油（WTI）今天下跌超过5%，跌破每桶100美元，主因对中国经济可能放缓的担忧，促使投资人重新调整对需求的预期。

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西德州中级原油下跌5.7%至每桶97.13美元，北海布伦特原油（Brent）下跌6%至100.54美元。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）下令挥军乌克兰，西方国家接连祭出制裁，美国和英国相继禁止从全球第3大产油国俄罗斯进口原油，引发市场对石油供应中断的担忧，西德州中级原油和布伦特原油一周多前双双飙涨至近14年高点。

随着COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异株Omicron快速传播，导致全国感染人数激增，中国13日宣布科技重镇深圳封城。人口1700万的深圳是中国最大城市之一。

中国是全球最大原油进口国，当局实施防疫封锁措施，打破了市场对需求的预期，与此同时，对俄、乌和平谈判释出的乐观信号忽明忽暗，也让市场蒙受压力。

澳盛银行集团（ANZ）资深商品策略分析师海恩兹（Daniel Hynes）说：「商品市场的情绪仍受到新闻标题影响，俄罗斯和乌克兰之间的谈判，为石油供应中断影响可望减至最低带来一线希望。」

「油价应该会面临日益沉重的压力。然而，这并不能反映基本面，因为俄罗斯石油变得愈来愈孤立。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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