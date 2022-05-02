温网决定禁赛 纳达尔：对俄国、白俄选手不公

（法新社马德里1日电） 网坛巨星纳达尔公开反对温网禁止俄罗斯与白俄罗斯球员参赛的决定，他称那对球员来说并不公平，因为那些人不应该为俄国对乌克兰的侵略负责。

广告 继续浏览后续

俄罗斯2月24日对乌克兰发动它口中的「特殊军事行动」，而白俄罗斯是俄国这场入侵行动的关键集结区。为了表达对战事的不满，温布顿网球锦标赛主办单位全英草地网球俱乐部（AELTC）决定禁止俄国及白俄选手参赛。

生涯夺下21座大满贯冠军的西班牙名将纳达尔（Rafa Nadal）今天在马德里公开赛（Madrid Open）告诉记者说：「我认为这对俄罗斯球员来说非常不公平。此刻在战争中发生的事，并非他们的错。」

35岁、两度在温网封王的纳达尔表示，或许这有待他和其他球员表态，「让我们看看接下来几周的发展，看我们球员是否需要表态」。

纳达尔批评温网越权，「当政府发布某种命令，你需要遵守命令」。他说：「以此例来说，政府发布一条建议，而温网在没有人逼迫下，决定采取最激进的选项。」

温网主办单位禁俄国、白俄球员参赛的决定，遭致世界职业网球协会（ATP）、世界女子职业网球协会（WTA），以及其他几位球员的谴责。

世界排名第1的乔科维奇（Novak Djokovic）同样出面批评这道禁令。他今天表示，自己上周在塞尔维亚公开赛（Serbia Open）和俄罗斯球员谈过，他们都表示被全球最大赛事摒除在外很难让人接受。

乔科维奇说：「这十分艰困，我明白这让人很挫折。我猜，ATP将分析整体的情况，并去了解能做些什么。」

「我仍坚持我的立场，就是我不支持这样的决定。我认为这并不公平，这是不对的�我想现在该由球员委员会、赛事的主管机关和球员一起决定，在这样的情况下，最佳的解决方案为何。」

© 2022 AFP