温网决赛 乔科维奇将拚大满贯第20冠

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（法新社伦敦11日电） 世界球王乔科维奇今天将与义大利好手贝雷蒂尼争夺温布顿网赛冠军，他坦言若摘下温网第6冠及平纪录的第20座大满贯金杯，对他「意义非凡」，但他得先克服魁梧对手的重炮轰击。

塞尔维亚籍的乔科维奇今天若胜利，将追上瑞士名将费德瑞（Roger Federer）和西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）的生涯20座大满贯赛男单冠军纪录，也将距离赢得年度大满贯只差一冠。若他拿下年度大满贯，将是男网50多年来首见。

这是34岁的乔科维奇第7度打进温布顿（Wimbledon ）决赛，也是他第30场大满贯决赛，仅次于费德瑞保持的31场纪录，但战绩日衰的费德瑞比乔科维奇年长5岁。

乔科维奇今年第9度在澳洲公开赛（Australian Open）夺冠，也拿下生涯第2座法国公开赛（French Open）金杯。他表示，今天赢球将「意义重大」，「这是我为何来到这里、为何我持续出赛的原因」。

乔科维奇上月在法网得胜，使他成为史上仅第3位在四大满贯赛各拿过2次以上男单冠军的选手。他表示：「来到伦敦前，我的心理已准备好为了再拿一座大满贯赛金杯奋战。我让自己保持在非常好的状态。决赛中可能发生任何事，显然经验对我有利。」

乔科维奇已在草地球场累积20场连胜。他说：「一旦踏进球场，你就会全力以赴，尤其是在我总是渴望得胜的一场赛事的最后阶段。」

乔科维奇今天若击败贝雷蒂尼（Matteo Berrettini），将拿下生涯第85冠，累计比赛收入也将突破1亿5000万美元（约新台币42亿元）。

25岁的贝雷蒂尼目前世界排名第9，他是史上首位打进温布顿男单决赛的义大利选手。若今天拿下冠军，他将是继帕纳塔（Adriano Panatta）1976年在法网封王后，首位赢得大满贯赛男单金杯的义大利人。

贝雷蒂尼先前和乔科维奇的2次对战纪录皆输，包括6月在法网的8强赛。但他在今年草地赛季累计11胜0败纪录，并拿下温网热身赛女王杯（Queen's Club ）冠军。

贝雷蒂尼有95公斤重，和重量级拳手相当。他在本届温网至今共击出254记致胜球，远多于乔科维奇的190 记；但他的非受迫性失误也达167次，高于乔科维奇的126次。

© 2021 AFP