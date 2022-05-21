温网禁俄国白俄选手参赛 ATP与WTA不给积分

（法新社巴黎20日电） 鉴于俄罗斯入侵乌克兰，温布顿网球锦标赛今年禁止俄国和白俄罗斯选手参赛，世界职业网球协会（ATP）和世界女子职业网球协会（WTA）今天宣布，不会给予温网排名积分。

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ATP和WTA决定取消温网积分，实际上将等于把这项全球最知名网赛降级为表演赛。

国际网球总会（ITF）也说，今年温网青少年和轮椅组的赛事将不予积分。

ATP在声明中说：「任何国籍的球员都能根据成绩且不受歧视地参加比赛，这对我们巡回赛来说十分重要。温网决定今夏禁止俄罗斯与白俄罗斯选手参赛等于破坏这个原则，也破坏ATP排名制度的完整性。」

「如果情况没有改变，我们别无选择，只能对2022年温网取消ATP排名积分，我们非常遗憾，也很不愿意如此。」

ATP还说：「我们的规则和协议是为了保护整体球员权益。这种单方面决策的问题如果没有解决，将为巡回赛其余赛事开创一个破坏性的先例。在这个遍布30多个国家的巡回赛中，个别赛事的差别待遇根本不可行。」

然而，ATP也暗示解决僵局的办法。声明说：「我们仍然希望与温网进一步讨论，为所有相关人员带来大家都可接受的结果。」

WTA主席赛门（Steve Simon）表示，WTA认为，参加个别运动的选手「不应该只是因为他们的国籍或他们国家政府的决定而受到惩罚或阻止他们参赛」。

他还说：「由于全英草地网球俱乐部（温网主办单位）的立场是将不履行让人用WTA排名进入温网的义务，而且不是根据成绩有失公允，WTA已对今年温网做出不予排名积分的艰难决定。」

© 2022 AFP