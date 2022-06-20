温网禁俄选手参赛 兹拉米兹换国籍因应

（法新社伦敦19日电） 温布顿网球锦标赛对俄罗斯球员设下禁赛令，泰晤士报指，俄国女将兹拉米兹因此将她的国籍改为乔治亚来因应。

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29岁的女子双打选手兹拉米兹（Natela Dzalamidze），目前的世界排名是第44名，她将和塞尔维亚的克鲁尼奇（Aleksandra Krunic）搭档，在27日开打的温网一起征战女双赛事。

温网主办单位全英俱乐部（All England Club）4月宣布，由于俄罗斯出兵入侵乌克兰，俄国和白俄罗斯的选手不得参加温网。

不过，全英俱乐部一名发言人告诉泰晤士报（The Times），他们无权干涉兹拉米兹更改国籍，这是属于世界女子职业网球协会（WTA）和国际网球总会（ITF）管辖的事，而她已符合参赛条件。

这名发言人说：「球员的国籍，定义为球员在职业赛事中展示的旗帜，这是一个由WTA和ITF负责管理的商定过程。」

温网不准俄国、白俄球员参赛，在网球界引发反弹，WTA和世界职业网球协会（ATP）也因此取消了打温网所能拿到的世界排名积分。

其他大满贯赛主办单位并没有追随温网的脚步，美国公开赛上周宣布，俄国和白俄球员将被允许在中立旗帜下参赛。

温网的禁令颁布后，让一批顶尖球员无法出赛，其中包括男单世界排名第1、上届美网冠军得主梅迪维夫（Daniil Medvedev），和两届大满贯赛女单冠军得主艾萨兰卡（Victoria Azarenka）。

© 2022 AFP