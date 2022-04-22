温网禁赛卢布列夫批歧视 白俄扬言采取法律行动

（法新社贝尔格勒21日电） 温布顿网球锦标赛禁止俄罗斯与白俄罗斯选手参赛，男网世界排名第8的卢布列夫今天炮轰这完全是歧视；白俄官员则说这项决定只会煽动仇恨，扬言将采取法律行动推翻禁赛令。

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俄罗斯好手卢布列夫（Andrey Rublev）在塞尔维亚首都贝尔格勒ATP网赛场边受访时说：「他们（温网）对我们实施禁赛令的理由没有道理，不符逻辑。现在发生的事完全是对我们的歧视。」

由于俄罗斯入侵乌克兰，温网主办单位昨天禁止所有俄罗斯与白俄选手参加今年这项大满贯赛，这代表卢布列夫与他的同胞、世界排名第2的梅迪维夫（Daniil Medvedev）和女网排名第4的白俄选手莎芭莲卡（Aryna Sabalenka）无法参加6月27日到7月10日举行的温网。

卢布列夫还说：「禁止俄罗斯或白俄选手参赛…无法改变任何事。」他说，将温网奖金捐到其他地方，才能产生更正面的效果。去年的温网总奖金为3500万英镑（约新台币13亿6534万元）。

他说：「把所有奖金捐给人道援助、受难家庭与受苦的小孩，我想这能产生一些助益。」

「这么一来，网球将是第一个也是唯一捐赠那么多奖金的运动，而这笔钱将由温布顿捐出，因此温布顿可以享受所有荣耀。」

白俄罗斯网球协会（Belarus Tennis Federation）指控英国政府官员「无能且无知」。

他们发表措辞严厉的声明说：「白俄网球协会强烈谴责温布顿主办单位决定让白俄与俄罗斯网球选手停赛。」

「这类伤害选手的决定绝对无助于解决冲突，只会煽动仇恨和基于国籍的偏执。」

白俄网球协会又说：「目前，白俄网球协会领导阶层正在谘询专精体育法的国际律师事务所，将先研拟保护全球各地白俄网球选手的策略，接着是聚焦整个白俄罗斯共和国网坛。」

美国网坛先锋、于1973年创立世界女子职业网球协会（WTA）的金恩夫人（Billie Jean King）说，她「无法支持」温网的决定。

6度在温网单打封后的金恩夫人说：「WTA创立的指导原则之一是，世界上任何女孩只要球打得够好，就有地方可以比赛。」

她说：「我1973年支持这个原则，今日也会坚守。我无法支持因国籍而禁止个别运动员参加任何赛事的决定。」

© 2022 AFP