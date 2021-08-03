港区国安法限制自由 端传媒总部迁至新加坡

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（法新社香港3日电） 网路媒体端传媒今天以香港逐渐失去新闻自由为由，宣布将总部迁往新加坡，成为在当局打压异议下第一个离开这处金融中心的香港媒体。

另外，资深媒体人韦安仕（Steve Vines）和知名艺术家黄国才今天也分别证实因为自由逐渐消失而离开香港。黄国才现已迁居台湾。

端传媒执行总编吴婧在端传媒六周年专文中写道：「这六年里，自由的道路变得愈加艰险：世界越来越割裂、对立，墙在中国大陆孕育出一片粉红色，香港的新闻自由指数则跌至全球第80名。」

端传媒在华语媒体圈内规模相对较小，共有约6万名付费订阅会员，但它的离开仍凸显许多媒体正忧心自身在香港这个昔日中国言论自由堡垒的未来。

香港电台（RTHK）今天也证实资深主持人韦安仕已离开香港前往英国，因为「白色恐怖横扫香港」。

他在写给同事的电子邮件中表示：「确保港人自由的制度被漠不关心的人步步拆解。这些人冷漠到当这块土地的本质清清楚楚正遭到摧毁时，他们甚至不知畏惧。」

另外，以艺术参与政治的黄国才也在接受网路媒体「香港自由新闻」（Hong Kong Free Press）访问时说，自己已搬到台湾追求「百分之百的自由」，因为故乡的自由正逐渐消失。

香港法规对企业友善，且基本法保障言论自由，包括法新社等多家国际媒体公司都把区域总部设在香港，但现在许多媒体都怀疑自身在香港有无未来可言。去年港区国安法实施后，美国「纽约时报」（The New York Times）已把亚洲总部迁至韩国首尔。

今年6月，壹传媒旗下的香港苹果日报被依国安法冻结资金，突然停止营运。香港记者协会（Hong Kong Journalists Association）上月称新闻自由已支离破碎。

© 2021 AFP