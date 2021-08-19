港府允许妮可基��豁免隔离 遭质疑耍特权引发众怒

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（法新社香港19日电） 好莱坞女星妮可基��（Nicole Kidman）前往香港，进行串流平台亚马逊（Amazon）出资的新剧拍摄工作，却获香港政府豁免入境隔离，引发民众不满。

过去18个月，香港政府一直采取严格隔离检疫措施，以将确诊人数维持在低水平，许多居民也因此无法与海外亲友相聚。

港府规定，来自高风险国家的入境旅客必须在饭店隔离21天，低风险国家则需隔离7天，然后再进行7天自我监控。

然而，香港商务及经济发展局证实，54岁的澳洲女星妮可基��与剧组人员因「执行指定专业工作」，获准入境后不须隔离，只需在抵港2周内进行3次病毒筛检。

妮可基��12日搭乘私人飞机抵港后，社群媒体上充斥外籍人士与香港本地人对她被豁免隔离的批评声浪。中国大力打压香港异议人士之际，剧组仍决定赴港拍摄以香港外籍富裕菁英人士为主题的新剧，也引发热烈讨论。

在香港隔离人士的脸书互助专页上，许多人发布愤怒评论，表示许多本地和外国人受限于防疫规定，已经有将近2年无法见到海外亲友。

香港亲中派议员葛佩帆（Elizabeth Quat）表示，她对政府给予妮可基��隔离豁免「感到担忧」，而且她「收到了很多香港居民的投诉」。

她还说，已针对此事要求卫生官员明天亲赴议会说明。

© 2021 AFP