港府拒发签证 人权观察研究员失去港大教职

（法新社香港2日电） 「人权观察」组织研究员、专研性别平权的美国法学学者索瑞逊今天表示，他获香港大学聘任授课，结果遭港府拒发签证，因而失去教职，此案也引发外界对香港学术自由的关切。

广告 继续浏览后续

法新社报导，在亚洲高等学府中，香港大学排名向来名列前茅，不过2019年爆发大规模民主示威运动后，香港各大学发现，北京镇压异议分子，他们也无法幸免。

索瑞逊（Ryan Thoreson）表示，他于去年获香港大学法律学院聘用为助理教授，负责教授人权法。先前受到COVID-19疫情影响，他一直在透过线上远距授课，并于5个月前开始申请入港签证，惟近日签证遭拒，他也失去港大的教职。香港大学是当地历史最悠久的最高学府。

他告诉法新社：「（港府）并未说明拒签原因，仅在入境事务处官网上公告申请遭拒。」

索瑞逊曾在美国耶鲁大学（Yale University）任教，目前担任人权观察（Human Rights Watch）性别平权研究员。该组织曾屡次批判中国的人权纪录，包括在香港镇压民运。

人权观察组织则声称，此举再度重创香港学术自由重镇的声望。

人权观察中国分部主任李察逊（Sophie Richardson）表示：「香港当局拒发签证给学者之举，目的就是要将学术机构『习近平化』，这实在非常可惜。」

由于政府声称爱国教育有待加强，中国在香港的镇压行动已波及从小学至大学的各级教育单位。（译者：曹宇帆/核稿：施施）

© 2022 AFP