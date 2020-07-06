国安法后如何抵制网络监管？ 脸书等拒绝港府索要用户数据请求

7月1日强行生效的港版国安法要求，香港政府采取措施来监管香港本地用户使用的互联网美国科技公司脸书（Facebook）以及脸书旗下的WhatsApp宣布，将暂停处理香港执法机构索取用户数据的请求。美国科技公司的这一举动可能与北京发生冲突。

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据《华尔街日报》的消息，WhatsApp发言人在周一（7月6日）说，公司正在“暂停”此类政府审查，“等待进一步评估香港《国家安全法》的影响，包括正式的人权尽职调查以及咨询人权专家。”

脸书周一发表声明说：“我们认为言论自由是一项基本人权，支持人们表达自己的权利而不必担心自己的安全或其它影响。”

长期以来，脸书、WhatsApp、Instagram、以及推特（Twitter）和油管（YouTube）在香港一直自由运营，不受大陆互联网的“长城防火墙”限制。

香港网路媒体《香港自由新闻》（Hong Kong Free Press）周一也报导，通讯软件Telegram表示将暂时拒绝香港政府取用资料的要求，直到国际间对香港近期的政治转变获得共识为止。Telegram声明说，该公司“过去从未与香港当局共享任何数据。”

香港民众也习惯于使用这些社交媒体来表达个人的政治见解，并讨论和支持反送中、“五大诉求”等抗议中共侵蚀香港自治的活动。但在香港国安法生效前后几天，一些香港的本地用户删除了他们的社交媒体帖子甚至账户，因为他们担心会被中共找麻烦，有的人删掉了自己过往批评政府的文章，有的人删除“光复香港，时代革命”的字句。

但Telegram在使用者条款中强调，在与“恐怖主义”有关的案件上，如果Telegram收到法庭命令，确认您是一个恐怖主义嫌疑人，我们可能向有关当局揭露您的IP位址以及电话号码。”