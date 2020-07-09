澳大利亚宣布暂停与香港的引渡条约，并帮助香港居民在澳大利亚安家落户

中国和澳大利亚又因香港关系紧张。澳大利亚周四宣布暂停实施与香港的引渡条约，并为居住在澳大利亚的香港居民延长签证的期限。

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中国和澳大利亚又因香港关系紧张。

在澳大利亚和中国之间的紧张关系日益加剧的背景下，澳大利亚总理莫里森于7月9日星期四宣布，将暂停与香港的引渡条约。

法国世界报周四指出，澳洲和中国之间的关系紧张，首先是因为新冠疫情的处理，随后就是因为香港居民的命运了。

世界报强调，在澳大利亚宣布暂停与香港的引渡条约之前，北京当局于上周出台了一项新的国家安全法，这一法律允许把在香港逮捕的嫌疑人引渡到中国大陆。

这一法律旨在镇压颠覆、分裂、恐怖主义和与外国势力的勾结。 这是自1997年英国将香港移交给中国以来，香港发生的最极端的变化。亲民主的斗士们担心香港的自由和自治受到前所未有的破坏。

在新的国安法通过后，北京立即在香港设立了国安公署，在这一新设立的机构里工作的中国情报人员负责落实北京当局强加给香港的国安法。

除了暂停与香港的引渡条约，澳大利亚总理莫里森周四还宣布了一些其他措施，以帮助香港居民在澳大利亚安家落户，并放宽了对已经居住在澳大利亚的香港学生的移民要求。

持有临时工作许可证的香港移民可以将工作许可延长五年，然后申请永久居留。目前有大约1万名香港人在澳大利亚持有学生签证或临时工作许可证。

在莫里森之前，澳大利亚外交部发布了旅行令，建议澳大利亚公民不要前往香港。