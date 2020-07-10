美宣布特朗普任内第七次对台军售 台总统府：坚实台湾高空防御

美国国务院7月9日宣布批准一项总价值6.2亿美元，涉及“爱国者-3” 防空导弹（Patriot Advanced Capability-3）的对台军售案。台湾总统府10日对此表达欢迎，并指将助益台湾高空层防御的进一步坚实。

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此次军售为“爱国者-3” 防空导弹重新认证与测试的设备和技术服务，可帮助延长导弹的使用寿命。美国国务院政治军事局发布的公告指，这项军售案包含为台湾“爱国者-3”防空导弹更换已过期的零部件认证测试；测试与维修“爱国者-3”防空导弹，包括库存可靠性测试；“爱国者-3”防空导弹项目与地面支持设备零组件维修与返还，以及美国政府与承包商技术与后勤支持等。军火商洛克希德·马丁公司是这次军售案主要的承包商。

美国国防部安全合作局周四发布的声明亦表示， “军售提案将帮助买方（台湾）维持导弹密度，确保空中行动随时就绪。买方将利用这一军事能力作为区域威胁的威慑力量，加强国土防御。”该部门确定，此军售案符合美国国家安全、经济利益，也“将协助改善台湾的安全防御，并维持该区域政治稳定、军事平衡与经济发展。”据悉，这是今年以来美国对台的第二次军售，也是特朗普总统上任以来美方对台的第7次军售。上一次是在5月20日台湾总统蔡英文连任就职演说后宣布的，军售项目包括18枚MK-48 AT重型鱼雷与相关设备，金额达1.8亿美元。

另据中央社报道，台湾总统府发言人黄重谚周五对此表示欢迎。他感谢美国履行《台湾关系法》与“六项保证”承诺，协助台湾持续强化防卫能量，以确保台海及区域的和平安全。黄重谚称，“这项军售为爱国者三型飞弹后勤维修与技术服务，鉴于近期中国在台海及区域间频频施加各项军事压力，这项军售将助益台湾高空层防御的进一步坚实。”

黄重谚续称，“未来台湾也将持续提高在国防上投资、推动国防事务革新，并强化国防工业与国防科技研发，以具体行动展现台湾自我防卫决心，更让台湾为印太地区长远的和平、稳定与繁荣做出贡献。”

此外，台国防部也回应表示，此次军售是特朗普政府迄今对台第7次军售，充分展现对台湾国防安全的重视，并巩固与美国安全伙伴关系，共同维护台海及区域和平稳定。