林郑：将全面开展国安教育 已要求教育局制定计划

香港特首林郑月娥7月11 日在出席由《文汇报》和教联会合办的“香港教育高峰论坛”时表示，年轻一代出现问题可能主要不是教育问题，“而是教育被‘政治化’的问题”，已要求教育局局长杨润雄制定计划，全面在学校开展有关《港区国安法》、《国歌法》等教育。

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林郑月娥在致辞中表示，她自己对教育的关心和重视无容置疑，认为如今香港教育面对最大问题是“政治问题”。她指出大量年轻人在去年开始的反送中运动中参与、被捕。她续指，“特别是‘中大’和‘理大’事件亦反映我们的大学校园好像变成了‘暴力温床’”。她声称，中学出现的人链、叫有“港独”含意的口号等行为，“令人极度担心排拒国家和反对政府的思想已经植根于时下青年人的心中”。

林郑月娥称，“更令人担忧的是，事件反映部分学生的守法意识薄弱，经过暴力洗礼的青年人似乎习惯了用口号或者抗争的手法去表达己见和争取自己的利益，与多元社会为和平共处而必须推崇的理性讨论、换位思维背道而驰”。她表示，“别有用心的文宣把暴力合理化，把对任何管治机构和从集体利益出发的考虑皆妖魔化为极权的表现。他们误以为只要持续进行破坏，把违法抗争行为合理化及恒常化，就可以逼政府让步。”

林郑月娥说，“面对如此严峻的青少年现状，我们不禁要问，香港的教育出现了什么问题？我认为，香港年轻一代出现的问题，可能主要不是香港教育的问题，而是教育被‘政治化’的问题。换句话说，政治问题不解决，更好的教育措施、更多的教育资源，也难以扭转局面。”她称，“教育的政治问题和香港社会整体的政治问题是分不开的，多年来清楚看到有反中央、反政府的势力通过不同途径渗透校园，而社会上，媒体对国家的负面报道，对历史的错误表述，对政府和执法机构的肆意抹黑，都反映在教材、课堂教学、考试题目、学生的课外活动等”。

她谈到，这就是为什么《港区国安法》中有两条条文直接跟学校有关，“在教育层面，国家安全不是一个单一的议题”，因此已要求教育局局长杨润雄制定一套计划，全面在学校开展有关宪法、《基本法》、《国歌条例》、国安法的教育。她续称，“这些法例的推广宣传也应该与中国历史和国情教育有机结合，以全面、深入、生动而有趣的方式在各班级推行”。发言最后，林郑说，“我在今年七月一日的庆祝特区成立23周年的致辞中说，《国安法》是香港从乱到治的转机。我希望《国安法》也是让教育回归教育，让学生的学习重回正轨的转机。我和教育局的同事会给学校最大的支持，让我们携手努力，培养青年人成为具国家观念、香港情怀、国际视野，有素质的新一代。”

林郑月娥对香港国安法的表态也在近期引发了不少争议。有声音提出对她的站位理解和支持，同样也有批评的声音存在。英国末代港督彭定康近日在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）专访中，批评林郑月娥是香港历史上“一个十分令人失望的内奸式人物”。他谈到，林郑月娥在北京立法时对国安法的内容完全不知。他还指出，林郑月娥与香港现在很多支持国安法的人一样，自己的家人都拥有外国护照；林郑的家人有英国护照。他指出，“林郑等人在这一可怕的事情上签名，镇压香港的自由，自己却深知一旦事情向坏的方向发展，他们有他国护照可以出走离港，而大多数港人则不具备（这样的条件）”。