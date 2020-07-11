港府要求新入职公务员变相向中国共产党宣誓效忠

港区国安法30日深夜由港府公布即时实施，特首林郑月娥签署该法，并已刊宪生效。

公务员事务局早前提交立法会文件，建议所有今年7月1日或之后入职的公务员，现职AO（政务官）、纪律部队等，都要签文件确认拥护基本法和效忠香港特区，公务员事务局局长聂德权10日在立法会补充解释指出，宣誓或签署声明是新入职公务员的入职要求，拒绝签署不能入职；而获推荐晋升或转任另一职系的公务员，若拒绝宣誓或签署声明，会成为考虑升迁的部分因素。

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不过由于港区国安法已经列入基本法附件三，要求公务员宣誓以及签文件拥护基本法和效忠政府，即变相宣誓拥护及效忠国安法，而且由于人大常委可视乎政治需要而绕过香港制定香港的法律，公务员等同必须向中共效忠。

聂德权10日出席立法会一个委员会会议，交代政府要求公务员宣誓效忠的建议，民主党林卓廷关注，拒绝宣誓会有何后果，“是否不让他升职或炒鱿鱼？”聂德权回应指，宣誓签声明是晋升转职的“要求”，若公务员拒绝会成为升迁考虑因素，但目前政府无机制可以即时炒鱿鱼，林卓廷追问，即使不即时解雇，是否会勒令公务员退休或强迫离职， 聂德权仅程要按个别情况处理，他亦无有透露，若有公务员违反宣誓或声明内容，会有何后果，只表示会按现有纪律处分机制处理。

国安法在港实施之后，聂德权突然提出上述的建议，事实上即等同要求新入职公务员向国安法效忠，并且是公务员日后晋升的必要条件。

根据网媒立场新闻的一篇分析指出，今次人大常委绕过香港立法会制定香港国安法，然后将其“塞入”基本法附件三（在香港实施大陆内地的法律），基本法实际上已成为北京视乎政治需要而随时可以改动的香港“小宪法”，香港公务员突然需要宣誓及签署效忠基本法，也等同今后必须向中国共产党效忠，破坏了英治时代公务员严守政治中立的传统。

此外，根据NOW电视的一个时事节目指出，政圈一直盛传，北京对公务员积怨甚多，除了不满反修例事件中有不少公务员参加示威，也有建制将去年区议会选举大败，归咎票站的公务员不中立。

NOW节目引述香港亲共人士认为，公务员宣誓安排不止单纯针对公务员的聘用制度，而是涉及国家安全。原因是港区国安法有条文提到，就任公职时，应当依法签署文件或宣誓拥护基本法及效忠香港特区。