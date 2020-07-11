香港将要求疫情高危国家旅客出示“无病证明”方可入境

面对武汉首发的新冠状病毒第三波的打击，根据南华早报报道，香港将要求数以万计来自疫情严重的国家的旅客，例如印度和巴基斯坦，必须出示病毒测试阴性的证明，方可进入香港境内。

广告 继续浏览后续

在此同时，香港星期五有38宗确诊个案，其中32宗为本地确诊，星期四则有34宗本地确诊而星期三有19宗。香港迄今确诊一共1403宗。

新增本地个案当中，有11宗是水泉澳邨明泉楼居民，早前已有一名女住客确诊。专家在检验大楼结构之后，已经排除污水去水喉管设计问题，进一步显示来源未明的复杂性。

由于本地确诊数字飙升，加上部分源头不明，教育局10日宣布香港所有中小学、特殊学校和幼稚园今日（11日）起全面停课，提早放暑假。

此外，虽然有政府防疫顾问称最理想今年不要举办书展，另有参展商组织发声明建议书展延期举行，香港书展仍然将按照原定日期在下周三开锣。政府抗疫督导委员会专家顾问、中大呼吸系统学讲座教授许树昌认为，最理想是今年不要举办书展，如有入场者或参展商职员确诊，追踪亦困难，但若政府决定举办，就一定要防疫措施，包括控制入场人数、要求入场者全程戴口罩、场内各区放酒精搓手液。

香港政府本周二表示将会与若干被视为疫情严重的国家驻港领事沟通，而卫生官员将巴基斯坦、 印度、 尼泊尔、孟加拉以及南非等国家列为高危国家。

衞生防护中心传染病处主任张竹君表示，她知道“有关港人从高危地区返港的安排，当局已有讨论，但目前尚未正式实施”。

据了解，目前单在印度，已有5000港人，代表有大多数人正等候搭乘飞机返回香港，而另外还有1.2万外地佣工以及1万海外留学生，也将加入回港人潮大军。