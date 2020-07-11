香港民主派立法会初选投票首日超过22万人参与

香港民主派在周末举行立法会选举初选，负责统筹的港大法律系副教授戴耀廷当晚通过脸书介绍称，周六有22万8千多人进行电子投票。

广告 继续浏览后续

当天是香港民主派初选首日。港警周五晚持手令搜查了设计民主派初选投票系统的香港民意研究所。而周六的投票时间延后至中午 12 时开始。此前，香港民意研究所主席及行政总裁钟庭耀向媒体强调，一连2日的初选投票不受警方搜查影响。他指出，“投票是光明磊落”，会以“打不还手，骂不还口”态度和平面对。投票结束后，负责统筹初选的戴耀廷在脸书上写道 ，首日投票人数达 228,983 人。他对此表示十分意外，并指已达到日前提出的 17 万目标。他指出，“在这一刻，感受是复杂的。”他表示，由于过于忙碌，他本人都尚未投票。

戴耀廷称，“一方面是松了一口气，出来在初选投票的市民，比预期的多了很多。投票程序大体顺畅及和平，亦没有受到太多干扰。以现在的走势，明天投票结束时，有 500, 000 人投票，也是有机会的。”他续指，“另一方面，从过去的经验看，每一次香港人创造奇迹 ，同时会令当权者感受到更大的威胁。当权者也必部署更猛烈的反扑。”他谈到，“这次初选有那么多人走出来投票，并没有任何水份，每一票都是实实在在的。可以想像，到了九月官方选举时，必会有更多民主派支持者出来投票，并会配合策略投票，以达到35+ 甚至40+ 的目标。”

戴耀廷称，“因此，在九月选举前，当权者必会使出所有手段去打压，亦会用尽一切方法去秋后算账。所以初选越成功，之后要面对的冲击必会越大。大家要有心理准备。”他写道，“也是从过去经验看，每一次高峰会带来一次低谷，但每一次低谷又必会为下一次更高的高峰积聚能量，因香港人拥有了打不死的坚强意志。这是我从心底处所感受到的，因此无论前面还会有多少个高山低谷，我相信，有一天，香港一定可以进到真正的黄金时代。”他在结尾称，“在这一刻，不要想那么多了！大家一起努力，先去创造这一次的奇迹！”

另据香港电台报导，投票过程中部分服务站一度大排长龙，有市民认为，投票是公民权利，不担心违反《港区国安法》。