香港至少两家国际银行筛查可能被美国制裁客户名单

任何侵犯及削弱香港自治的官员，包括制定及执行香港国安法的官员，在美国国会一致通过的香港自治法下，都将会受到制裁，更有甚者，与这些官员有业务往来的银行，也将受到惩罚。路透社日前报道，中国国有银行已面对可能被拒美元交易而作最坏的打算，而英国金融时报10日报道，香港至少有两家国际银行已经开始筛查客户，为一旦美国总统特朗普签署成法之后及早准备。

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目前有三家国际银行在香港拥有零售业务，分别是花旗银行、汇丰银行和渣打银行，但香港的投资银行，却几乎包罗来自全球各国，包括美国摩根士丹利、高盛、美国银行等。报道并没有指出是哪两家国际银行。

金融时报报道指，在香港的美国和欧洲银行目前正进行紧急客户筛查，试图列出一些可能会面对美国制裁的中国和香港官员的名单。

报道指，特朗普极可能在下周签署的香港自治法，该法规定任何跟被制裁的官员有着“相当交易”的银行或金融机构，将会受到惩罚。

报道引述了解内情的人士指出，至少有两家在香港具有相当规模的国际银行，已经开始筛查那些客户或合伙人可能会成为新法案制裁的对象，甚至可能终止与他们的业务关系。

其中一家国际银行的内部人士说，与这些客户终止业务关系，有可能削减银行与其他中国国有银行和国有企业的生意收入，但这家国际银行也是毫无办法，“如果他们一旦被制裁，我们也不能碰他们”。

此外，报道又指出，香港自治法同时会打击香港的国际基金经理以及保险业。Davis Polk律师事务所的律师陈祝（译音）说：“有些国际银行开始筛查他们的客户名单，看看风险在那里。”

香港自治法的制裁和处罚范围包括冻结个人及企业的资产，并将切断他们与美国金融制度的关系。法案同时可以终止被处罚的银行进行美国拥有管辖权的外汇交易，换言之，华盛顿可以停止这些银行的美元交易。

陈祝说，这变相等于要求金融机构选边，跟中国做生意还是跟美国做生意，“你不能两者得兼”。

另一家银行的内部人士说，在目前这个情况下，任何人都会筛查客户的名单而假设不同的可能性。他说：“我估计名单不会很长，但现在这个情况下，你必须同时有最坏的打算，一旦银行受到打击，将如何应对。”