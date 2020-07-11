香港至少兩家國際銀行篩查可能被美國制裁客戶名單

任何侵犯及削弱香港自治的官員，包括制定及執行香港國安法的官員，在美國國會一致通過的香港自治法下，都將會受到制裁，更有甚者，與這些官員有業務往來的銀行，也將受到懲罰。路透社日前報道，中國國有銀行已面對可能被拒美元交易而作最壞的打算，而英國金融時報10日報道，香港至少有兩家國際銀行已經開始篩查客戶，為一旦美國總統特朗普簽署成法之後及早準備。

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目前有三家國際銀行在香港擁有零售業務，分別是花旗銀行、滙豐銀行和渣打銀行，但香港的投資銀行，卻幾乎包羅來自全球各國，包括美國摩根士丹利、高盛、美國銀行等。報道並沒有指出是哪兩家國際銀行。

金融時報報道指，在香港的美國和歐洲銀行目前正進行緊急客戶篩查，試圖列出一些可能會面對美國制裁的中國和香港官員的名單。

報道指，特朗普極可能在下周簽署的香港自治法，該法規定任何跟被制裁的官員有着“相當交易”的銀行或金融機構，將會受到懲罰。

報道引述了解內情的人士指出，至少有兩家在香港具有相當規模的國際銀行，已經開始篩查那些客戶或合夥人可能會成為新法案制裁的對象，甚至可能終止與他們的業務關係。

其中一家國際銀行的內部人士說，與這些客戶終止業務關係，有可能削減銀行與其他中國國有銀行和國有企業的生意收入，但這家國際銀行也是毫無辦法，“如果他們一旦被制裁，我們也不能碰他們”。

此外，報道又指出，香港自治法同時會打擊香港的國際基金經理以及保險業。Davis Polk律師事務所的律師陳祝（譯音）說：“有些國際銀行開始篩查他們的客戶名單，看看風險在那裡。”

香港自治法的制裁和處罰範圍包括凍結個人及企業的資產，並將切斷他們與美國金融制度的關係。法案同時可以終止被處罰的銀行進行美國擁有管轄權的外彙交易，換言之，華盛頓可以停止這些銀行的美元交易。

陳祝說，這變相等於要求金融機構選邊，跟中國做生意還是跟美國做生意，“你不能兩者得兼”。

另一家銀行的內部人士說，在目前這個情況下，任何人都會篩查客戶的名單而假設不同的可能性。他說：“我估計名單不會很長，但現在這個情況下，你必須同時有最壞的打算，一旦銀行受到打擊，將如何應對。”