无惧恐吓警察骚扰义工被打民主派初选或有50万人投票

一连两天的立法会民主派初选首日（11日）投票人数在各种不利环境下，竟然超过23万人，策划这次民主派35+计划的戴耀廷也大呼意外，他率先在社交网站宣告“我的眼镜真的跌破了（表示情况出乎意外之外）！起先以为两日都未必够17万，而现在一日已经爆满，有228983！如果明天每个小时都有差不多的数字，冲过50万有很大的可能。”

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到了晚上接近午夜，民主动力官方面书网页更新投票数字，称获香港民意研究所团队提供数据，全港所有服务站首日共234547人次参与电子投票。

在此之前，香港政制及内地事务局局长曾国卫警告，举办或参与民主派初选的团体及个人，都可能触犯这个月初实施的香港国安法，而在11日投票当天，数名警员在宝琳区慧安商场票站向投票人龙拍摄正面相片后离开，挑衅味道浓厚。

位于沙田的乙明邨明耀楼，也有警员无缘无故到议员办事处查询民主派初选票站事宜，区议员丘文俊大约2时在面书上表示，警察未有解释到场查询原因，惟询问有否张贴候选人的宣传海报，丘文俊又指，警方记录了票站义工的身分证其后离开，但未有截查排队投票的市民，他续指，同一时间，警方到了附近的5个票站巡查，包括纪录沙田围站外的街站义工的身分证。

此外，公民党的立法会议员谭文豪于面书表示，其位于乐富的街站有义工遇袭。谭文豪回覆查询时指，约5时半，数名市民到乐富街站指骂义工，其中一名女子以长雨伞追打女义工，谭文豪助理称义工无严重受伤，已报警处理，但警员于6时许仍未到场。谭文豪谴责“暴徒”，指除了政府以行政暴力打压外，“蓝丝都用低级暴力打压”，呼吁选民踊跃投票。

更无聊的事故，相信发生在上水的一个投票站。据独立新闻媒体报道，该票站在中午12时开放之前，有人竟然向票站外投掷一个尿袋，幸而未中目标。

负责统筹协调这次民主派选举的区诺轩相信，认为参与初选投票的市民正在创造历史。区指在香港历史上，民主阵营是首次举行初选投票，“不希望这是唯一一次”。

在政府打压及疫情下，仍有逾23万人出来投票，区诺轩告诉苹果日报，这跟目前香港面临的危机有关，“大家可能都已经觉得正式选举未能表达到市民的民意”。他指周六全日投票大致和平有序进行，惟某些票站仍出现一些“状况”，如有票站义工没有检查选民身分证或住址证明，“整个制度以前线同事认证为根本，以防止任何人重复投票，虽然呢个系个别事件，但我们已经责成相关的统筹主任同票站主任跟进，希望确保再无任何这种事发生。”

民主动力召集人赵家贤表示，经一日在不同票站巡视后，整体投票情况理想、畅顺，“欣喜香港市民珍惜这个权利”。对于投票人数已达标，赵表示不能自满，“制度建立是要大家一齐努力、维系下去”。

赵指首日拉票宣传活动没收到参选团队投诉，各参选团队都守规距，情况理想，惟有不同政见人士刻意滋扰，“我们一定要有智慧，不要给别有用心人士挑动到情绪”。

戴耀廷个人不会指警方刻意打压，“但我讲两个人名，司马昭同项庄，什么意思大家想一想”。他重申，警方到民研中心“抄走”资料，但相关电脑与初选所用投票系统无关，系统完全独立亦不在该办事处，强调公众不用担心影响初选。至于为何延后至中午12时开始投票，他解释因周五晚（10日）警方黄昏抵达时，民研正在做最后阶段工作，打乱了工作日程，所以要延后票站开放时间。

民主派的初选，是希望统一各党的力量，在9月举行的立法会选举中，赢得全数70席过半的席位，足可监察政府的施政，而不是目前建制派把持下与政府的“双权合作”。