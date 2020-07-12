香港民主派立法会初选结束 参与人数超过61万人

2020年9月香港立法会民主派初选于当地时间周日晚9时结束。参与协调初选的立法会前议员区诺轩介绍称，截至晚上9时电子投票总数为592211 票，另有约21000张实体票。相信投票总人数超过61万人。

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香港电台在当天援引区诺轩的话说，“部分人对出来投票有忧虑，包括公务员等，但在《港区国安法》阴霾下，有近60万人投票，可体现香港人的勇敢”。他又指出，即使民主派“35+”（立法会议席）是一个梦，但今次初选是推进香港民主进程的小尝试，不过要完善协调，未来仍有不少挑战，包括点票程序、解说工作、各团队是否接受初选结果等，因此要做到“35+”，仍有几关要过。

区诺轩谈到，不少参选者在选举过程中互相批评，拉票时亦较进取，他希望大家同属一个阵营，应互相体谅，在初选后放下成见。当晚投票截止数小时前，港大法律系副教授戴耀廷通过脸书表示，希望下一个能达到的关口是60万，如果达到有关数字，将是2016年香港立法会换届选举中，非建制派得票的一半；亦是2019年区议会选举民主派得票的35%。

对于最终逾58万人参加投票的结果，香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强评价称，投票人数远超各方预期。他指出，相比2016年立法会换届选举，民主派的得票约120万，如假设今次初选出来投票的都是民主派支持者，即相等于一半人出来，在没有官方资源推动、时间仓卒等因素下，仍有大批人参与投票，数字相当惊人。

蔡子强表示，如此多人投票是由于在《港区国安法》实施后，今次是首次市民有机会用“和理非”方式表达不满及拒绝屈服；而即使各方打压民主派争取“35+”，但仍有相当多人投票，显示要达到“35+”的目标有民意基础。他续指，民主派今次初选认受性极高，相信参与者“反枱”机会很小，亦反映市民希望透过初选令民主派在立法会选举中争取最多议席，因此民主派要进行配票，较以前乐观。