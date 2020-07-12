香港民主派立法會初選結束 參與人數超過61萬人

2020年9月香港立法會民主派初選於當地時間周日晚9時結束。參與協調初選的立法會前議員區諾軒介紹稱，截至晚上9時電子投票總數為592211 票，另有約21000張實體票。相信投票總人數超過61萬人。

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香港電台在當天援引區諾軒的話說，“部分人對出來投票有憂慮，包括公務員等，但在《港區國安法》陰霾下，有近60萬人投票，可體現香港人的勇敢”。他又指出，即使民主派“35+”（立法會議席）是一個夢，但今次初選是推進香港民主進程的小嘗試，不過要完善協調，未來仍有不少挑戰，包括點票程序、解說工作、各團隊是否接受初選結果等，因此要做到“35+”，仍有幾關要過。

區諾軒談到，不少參選者在選舉過程中互相批評，拉票時亦較進取，他希望大家同屬一個陣營，應互相體諒，在初選後放下成見。當晚投票截止數小時前，港大法律系副教授戴耀廷通過臉書表示，希望下一個能達到的關口是60萬，如果達到有關數字，將是2016年香港立法會換屆選舉中，非建制派得票的一半；亦是2019年區議會選舉民主派得票的35%。

對於最終逾58萬人參加投票的結果，香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強評價稱，投票人數遠超各方預期。他指出，相比2016年立法會換屆選舉，民主派的得票約120萬，如假設今次初選出來投票的都是民主派支持者，即相等於一半人出來，在沒有官方資源推動、時間倉卒等因素下，仍有大批人參與投票，數字相當驚人。

蔡子強表示，如此多人投票是由於在《港區國安法》實施後，今次是首次市民有機會用“和理非”方式表達不滿及拒絕屈服；而即使各方打壓民主派爭取“35+”，但仍有相當多人投票，顯示要達到“35+”的目標有民意基礎。他續指，民主派今次初選認受性極高，相信參與者“反枱”機會很小，亦反映市民希望透過初選令民主派在立法會選舉中爭取最多議席，因此民主派要進行配票，較以前樂觀。