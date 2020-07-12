香港第三波疫情全面爆发情况严峻前所未见

去年年底武汉首先爆发的新冠状病毒在香港的第三波疫情，衞生防护中心传染病处主任张竹君表示，是疫情以来最严重，形容全港已经爆发。单在12日1天之内，已有至少61人确诊或测试呈现阳性。

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香港周末新增28宗确诊和33宗初步确诊，本地个案占16宗，其中7宗个案源头未明。另有33宗初步确诊个案，多宗个案在九龙慈云山居住或工作。

张竹君形容，现时是香港出现疫情以来情况最严重，比3月更严峻，“因为3月时比较多输入个案，酒吧群组未真的走入社区；现在很多（确诊者）是居民，例如的士司机、不同屋邨的居民、长者，甚至学校、老人院都有个案，如果大家感染控制意识（不好），仍然参加很多活动，爆发情况或会更严重。”她呼吁市民再三考虑是否需要参加聚会、补习、住酒店等活动。

至于一名27岁驻守深圳湾的香港入境处男职员初步确诊，上班期间有与同事一起吃午饭。张竹君表示，患者住在慈正邨，所以源头有机会是慈云山，并非工作地点。本月该区确诊已累计升至46宗，占本地个案四成。卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，现时是本港出现疫情以来最严重的情况，屋邨、学校、院舍等都现个案，吁市民三思需否参加聚会。

黄大仙区议员黄逸旭表示，慈正邨正远楼本月8日有居民确诊，邨内另一幢正晖楼9日有3人确诊，两幢大厦都是在昨日才有卫生署职员派樽予居民做病毒检测；至于9日、10日先后有人确诊的慈安苑安康阁，以及昨日爆发4宗确诊和初步确诊的慈正邨正康楼和正安楼，则仍未知何时才有人派樽，他担心当局收集样本检测的速度太慢，会令疫情进一步扩散到社区。

黄逸旭表示，该区人口较密集，长者占四分一至三分一，部分长者不戴口罩，居民亦喜欢到区内酒楼吃饭、聊天，估计因此疫情较严重。他又说，近日部分居民担心区内疫情，将子女送到其他区的亲友家中暂住，亦有居民认为政府派樽太慢，自行到诊所做病毒检测，他希望卫生署尽快为全邨居民安排病毒检测。

张竹君指，如居住的大厦有确诊个案要特别小心，如出现病征要尽早求医接受检测，不要等卫生署的派样本瓶，否则会太迟，样本瓶是给无病征居民检测。

除了慈云山区之外，多个群组的疫情都进一步扩大，其中一名29岁在科技大学任实验室助理的男子11日确诊，他住在彩辉邨彩华楼，其父亲曾光顾坪石邨彬记、正等候检测结果，而29岁男子本身没有光顾彬记。彬记粥麪档是其中一个疫情扩散的群组。