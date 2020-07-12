香港第三波疫情全面爆發情況嚴峻前所未見

去年年底武漢首先爆發的新冠狀病毒在香港的第三波疫情，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，是疫情以來最嚴重，形容全港已經爆發。單在12日1天之內，已有至少61人確診或測試呈現陽性。

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香港周末新增28宗確診和33宗初步確診，本地個案佔16宗，其中7宗個案源頭未明。另有33宗初步確診個案，多宗個案在九龍慈雲山居住或工作。

張竹君形容，現時是香港出現疫情以來情況最嚴重，比3月更嚴峻，“因為3月時比較多輸入個案，酒吧群組未真的走入社區；現在很多（確診者）是居民，例如的士司機、不同屋邨的居民、長者，甚至學校、老人院都有個案，如果大家感染控制意識（不好），仍然參加很多活動，爆發情況或會更嚴重。”她呼籲市民再三考慮是否需要參加聚會、補習、住酒店等活動。

至於一名27歲駐守深圳灣的香港入境處男職員初步確診，上班期間有與同事一起吃午飯。張竹君表示，患者住在慈正邨，所以源頭有機會是慈雲山，並非工作地點。本月該區確診已累計升至46宗，占本地個案四成。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時是本港出現疫情以來最嚴重的情況，屋邨、學校、院舍等都現個案，籲市民三思需否參加聚會。

黃大仙區議員黃逸旭表示，慈正邨正遠樓本月8日有居民確診，邨內另一幢正暉樓9日有3人確診，兩幢大廈都是在昨日才有衛生署職員派樽予居民做病毒檢測；至於9日、10日先後有人確診的慈安苑安康閣，以及昨日爆發4宗確診和初步確診的慈正邨正康樓和正安樓，則仍未知何時才有人派樽，他擔心當局收集樣本檢測的速度太慢，會令疫情進一步擴散到社區。

黃逸旭表示，該區人口較密集，長者佔四分一至三分一，部分長者不戴口罩，居民亦喜歡到區內酒樓吃飯、聊天，估計因此疫情較嚴重。他又說，近日部分居民擔心區內疫情，將子女送到其他區的親友家中暫住，亦有居民認為政府派樽太慢，自行到診所做病毒檢測，他希望衛生署儘快為全邨居民安排病毒檢測。

張竹君指，如居住的大廈有確診個案要特別小心，如出現病徵要儘早求醫接受檢測，不要等衛生署的派樣本瓶，否則會太遲，樣本瓶是給無病徵居民檢測。

除了慈雲山區之外，多個群組的疫情都進一步擴大，其中一名29歲在科技大學任實驗室助理的男子11日確診，他住在彩輝邨彩華樓，其父親曾光顧坪石邨彬記、正等候檢測結果，而29歲男子本身沒有光顧彬記。彬記粥麪檔是其中一個疫情擴散的群組。