因应国安法，纽约时报宣布将数字服务团队迁离香港

《纽约时报》15日宣布将其目前设在香港的数字新闻服务部门迁往韩国首尔。这意味着该报驻港团队三分之一的人员将离开香港。这是港版国安法6月30日颁布并执行以来第一家决定离开香港的国际媒体。《纽约时报》领导层在给员工的信函中指出，制定第二套方案并开始迁移在该地区的编辑团队是比较谨慎的做法。

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《纽约时报》领导层就这项搬迁决定解释指出，国安法新规对媒体工作以及《纽约时报》的运营方式带来许多不确定性。该报同时指出，纽时驻港工作人员近期越来越难以获得工作签证。而此前，这样的情况只在中国内地发生。

根据纽时公布的消息，数字新闻团队的驻港人员将在明年迁往首尔。

中国政府近期频频对外国媒体工作人员采取措施.今年初，包括《纽约时报》记者在内的多名为美国媒体工作的记者被中国当局驱逐出境。而香港政府也越来越听从北京的指令。2018年，《金融时报》驻香港记者马凯就因为在香港外国记者协会的一次会议活动中，邀请主张独立的香港民族党召集人陈浩天发表演讲，而被港府拒绝延长工作签证。

《纽约时报》将地区总部设在香港已经有数十年，专注报道亚洲地区新闻。近年来，驻香港团队开始与在伦敦和纽约的团队合作，制作该报的电子版内容。

数十年来，香港都是众多外国媒体报道亚洲及中国新闻的驻地首选，在“一国两制”框架下享有新闻自由。除《纽约时报》外，法新社、美国有线新闻CNN、《华尔街日报》、彭博通讯社，《金融时报》等大型国际媒体都将地区总部设在香港。

但北京当局今年5月底起决定绕过香港，火速制定港版国安法，新法涵盖范围广泛，定义模糊，令香港弥漫某种恐惧。而且，国安法中一项条款尤其要求港府加强对国际媒体的管控。

上周，有记者向特首林郑月娥提问是否能百分之百保证新闻自由，林郑月娥回答称，如果外国记者协会或香港记者可以保证他们不违反国家安全法，她可以保证新闻自由。