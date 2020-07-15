因應國安法，紐約時報宣布將數字服務團隊遷離香港

《紐約時報》15日宣布將其目前設在香港的數字新聞服務部門遷往韓國首爾。這意味着該報駐港團隊三分之一的人員將離開香港。這是港版國安法6月30日頒布並執行以來第一家決定離開香港的國際媒體。《紐約時報》領導層在給員工的信函中指出，制定第二套方案並開始遷移在該地區的編輯團隊是比較謹慎的做法。

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《紐約時報》領導層就這項搬遷決定解釋指出，國安法新規對媒體工作以及《紐約時報》的運營方式帶來許多不確定性。該報同時指出，紐時駐港工作人員近期越來越難以獲得工作簽證。而此前，這樣的情況只在中國內地發生。

根據紐時公布的消息，數字新聞團隊的駐港人員將在明年遷往首爾。

中國政府近期頻頻對外國媒體工作人員採取措施.今年初，包括《紐約時報》記者在內的多名為美國媒體工作的記者被中國當局驅逐出境。而香港政府也越來越聽從北京的指令。2018年，《金融時報》駐香港記者馬凱就因為在香港外國記者協會的一次會議活動中，邀請主張獨立的香港民族黨召集人陳浩天發表演講，而被港府拒絕延長工作簽證。

《紐約時報》將地區總部設在香港已經有數十年，專註報道亞洲地區新聞。近年來，駐香港團隊開始與在倫敦和紐約的團隊合作，製作該報的電子版內容。

數十年來，香港都是眾多外國媒體報道亞洲及中國新聞的駐地首選，在“一國兩制”框架下享有新聞自由。除《紐約時報》外，法新社、美國有線新聞CNN、《華爾街日報》、彭博通訊社，《金融時報》等大型國際媒體都將地區總部設在香港。

但北京當局今年5月底起決定繞過香港，火速制定港版國安法，新法涵蓋範圍廣泛，定義模糊，令香港瀰漫某種恐懼。而且，國安法中一項條款尤其要求港府加強對國際媒體的管控。

上周，有記者向特首林鄭月娥提問是否能百分之百保證新聞自由，林鄭月娥回答稱，如果外國記者協會或香港記者可以保證他們不違反國家安全法，她可以保證新聞自由。