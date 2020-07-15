香港国安法：欧盟为啥迟出牌？

欧盟7月13日举行4个月以来的首次外长会议。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在会后宣布，为支持香港自治，欧盟将协调立场采取措施，包括向港人提供签证和助学金，限制出口维安武器。此前，欧盟对香港国安法问题反应迟缓，广受批评。

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法国《世界报》7月8日发表社论说，北京对前英国殖民地的打击，考验欧盟捍卫自己价值观的意愿：欧盟必须做出更坚定的反应。

该报说，自从6月30日北京为压制民主派，强加给香港所谓的“国安法”以来，欧盟多次表达了“关注”。但无论是以“非常”，“严重”，还是“深切”来形容这个“关注”，这些商定的外交辞令，都掩盖不了欧盟27国无法对习近平施暴香港达成共识的尴尬。

世界报说，北京践踏自己的国际承诺，埋葬了“一国两制”原则，该原则应保证香港居民的言论自由和独立司法制度，直到2047年不变。至于欧盟，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）经常宣称要“学会讲强权的语言”以捍卫欧洲的利益和价值观”。现在真正的挑战来了，因为这些价值观被践踏了。

该报接着说，然而，布鲁塞尔非但没拿出必须的坚定立场，其反应的懦弱令人吃惊。华盛顿表示准备反对向香港出口敏感武器和技术，取消香港特殊贸易地位。加拿大冻结了与香港的引渡条约。英国允诺为300万香港人获得英国公民身份打开道路。而欧盟27国却囿于在经济上与中国的不对称依存关系，对北京的行径，仅从嘴里挤出一句不情愿的谴责。

一些欧盟成员国，近些年来，屈从北京的魅惑呼唤，同意与中国结成经济伙伴。德国不算脆弱（7月1日开始轮值欧盟主席），但德国要超脱15年来耐心建立的对华经济关系却不容易。这个关系可让柏林每年有超过2000亿欧元的贸易额。安吉拉·默克尔（Angela Merkel）总理知道德国的经济基础是贸易顺差，所以她和爱丽舍宫一样，对香港问题保持沉默。她担心疫情过后，重启经济之际，她与北京的关系变坏。

习近平的中国 面具掉下来了

世界报说，这不是要欧盟与中国对抗，也不是站在美国一边，通过单边主义解决与北京的争端。单边主义手段到目前为止并不太有效。但是，如果27国大概知道他们不想做什么，那么，他们也必须对自己真正想做的事达成共识，以便让他们的声音被听到。

该文说，现在，中国会保持现状不变的幻像已然消失。随着疫情大流行，面具掉下来了。习近平的中国变得不再约束自己，它向四面八方出击，展示武力，用咄咄逼人的言辞支持其政策，抹黑欧洲模式。这些行为都证明布鲁塞尔2019年将中国定为“系统性竞争对手”的合理。

世界报的社评最后说，北京对香港的粗暴控制，对于欧委会主席乌尔苏拉-冯德莱恩（Ursula von der Leyen）钟爱的《地缘政治委员会》来说，是一次“碰撞测试”。欧洲至少可以接纳希望逃离北京强权的香港人来欧定居。如果欧洲要自己成为全球事务的参与者，并受到尊敬，就别无选择，只能对中国发出更大的声音，并商定一系列可信的共同措施。