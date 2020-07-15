香港國安法：歐盟為啥遲出牌？

歐盟7月13日舉行4個月以來的首次外長會議。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在會後宣布，為支持香港自治，歐盟將協調立場採取措施，包括向港人提供簽證和助學金，限制出口維安武器。此前，歐盟對香港國安法問題反應遲緩，廣受批評。

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法國《世界報》7月8日發表社論說，北京對前英國殖民地的打擊，考驗歐盟捍衛自己價值觀的意願：歐盟必須做出更堅定的反應。

該報說，自從6月30日北京為壓制民主派，強加給香港所謂的“國安法”以來，歐盟多次表達了“關注”。但無論是以“非常”，“嚴重”，還是“深切”來形容這個“關注”，這些商定的外交辭令，都掩蓋不了歐盟27國無法對習近平施暴香港達成共識的尷尬。

世界報說，北京踐踏自己的國際承諾，埋葬了“一國兩制”原則，該原則應保證香港居民的言論自由和獨立司法制度，直到2047年不變。至於歐盟，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）經常宣稱要“學會講強權的語言”以捍衛歐洲的利益和價值觀”。現在真正的挑戰來了，因為這些價值觀被踐踏了。

該報接著說，然而，布魯塞爾非但沒拿出必須的堅定立場，其反應的懦弱令人吃驚。華盛頓表示準備反對向香港出口敏感武器和技術，取消香港特殊貿易地位。加拿大凍結了與香港的引渡條約。英國允諾為300萬香港人獲得英國公民身份打開道路。而歐盟27國卻囿於在經濟上與中國的不對稱依存關係，對北京的行徑，僅從嘴裡擠出一句不情願的譴責。

一些歐盟成員國，近些年來，屈從北京的魅惑呼喚，同意與中國結成經濟夥伴。德國不算脆弱（7月1日開始輪值歐盟主席），但德國要超脫15年來耐心建立的對華經濟關係卻不容易。這個關係可讓柏林每年有超過2000億歐元的貿易額。安吉拉·默克爾（Angela Merkel）總理知道德國的經濟基礎是貿易順差，所以她和愛麗舍宮一樣，對香港問題保持沉默。她擔心疫情過後，重啟經濟之際，她與北京的關係變壞。

習近平的中國 面具掉下來了

世界報說，這不是要歐盟與中國對抗，也不是站在美國一邊，通過單邊主義解決與北京的爭端。單邊主義手段到目前為止並不太有效。但是，如果27國大概知道他們不想做什麼，那麼，他們也必須對自己真正想做的事達成共識，以便讓他們的聲音被聽到。

該文說，現在，中國會保持現狀不變的幻像已然消失。隨着疫情大流行，面具掉下來了。習近平的中國變得不再約束自己，它向四面八方出擊，展示武力，用咄咄逼人的言辭支持其政策，抹黑歐洲模式。這些行為都證明布魯塞爾2019年將中國定為“系統性競爭對手”的合理。

世界報的社評最後說，北京對香港的粗暴控制，對於歐委會主席烏爾蘇拉-馮德萊恩（Ursula von der Leyen）鍾愛的《地緣政治委員會》來說，是一次“碰撞測試”。歐洲至少可以接納希望逃離北京強權的香港人來歐定居。如果歐洲要自己成為全球事務的參與者，並受到尊敬，就別無選擇，只能對中國發出更大的聲音，並商定一系列可信的共同措施。