美制裁港人传有“六人帮”叶刘淑仪说不应该是我

2020年6月3日，香港特首林郑月娥与律政司司长郑若骅（左二）、保安局局长李家超（右二）、警务处处长邓炳强（右）及特首办公室主任陈国基（左）在北京共同出席记者会。

美国总统特朗普签署执行香港自治法，制裁所有执行国安法、破坏香港自治、损害香港言论自由和新闻自由、侵犯香港人权等人士或团体作出，虽然是否有名单出炉尚是未知之数，惟过去一段时间，根据苹果日报报道，美国政界曾有人提出不少“建议”，特区政府官员亦榜上有名。

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一直关注反送中运动的美国共和党海外事务组织副主席俞怀松（Solomon Yue）就曾在推特发文，公布一份声称是“外泄制裁名单”，当中有六名港官及政客，被称为“六人帮”（Gang of Six），包括特首林郑月娥、律政司司长郑若骅、保安局局长李家超、当时刚卸任的前警务处处长卢伟聪、被质疑与元朗乡黑势力关系密切的新任处长邓炳强，以及被俞怀松戏称“第一好朋友”的行会成员兼新民党主席叶刘淑仪。

另外，有参与抗争运动的海外支援团队，亦曾公布一份载列140人的黑名单供国际参考作出制裁，包括港府和警队高层，建制派立法会议员何君尧亦被点名。

彭博新闻早前报道，制裁名单本来包括特首林郑月娥，以及中共政治局常委兼港澳工作领导小组组长韩正，但特朗普将两人名字从名单剔除。不过白宫后来指名否认彭博的报道。

另根据明报报道，疑被列入美国制裁名单的行政会议成员兼新民党主席的叶刘淑仪，则不担心受到制裁，认为针对的目标任务应该是执行国安法的人士，但她认为假如家人亦被牵连，“证明这法例野蛮、不文明”。

刘淑仪认为，美国的行动会损害本港国际地位，对旅游、学术交流、税务等方面亦有影响，但评估金融制裁非常有限，不影响与港的联系汇率，亦相信中港会有相应反制措施，例如暂缓刑事司法互助。她认为自己不受制裁影响，但批评美国“把手伸得太长”，“有些条文很过分，说影响香港的和平稳定，关你（美国）什么事？这是我们的事，香港又不是美国的属土”。

对于被外国政官“点名”纳入制裁，叶刘淑仪早前曾公开“发牢骚”，指香港政界及传媒忽视了人权法案中的条文或阻碍粤港澳大湾区发展，更称对香港创科发展伤害极大，批评大部份人只以“八卦”心态关注制裁名单，“发泄私怨”。