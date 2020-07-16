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香港／国安法

美逾20名前高官敦促国会尽快通过给予港人庇护法案

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2020年7月15日，在香港立法会选举前民主派候选人初选活动中胜出的黄之锋等抗争派候选人。
2020年7月15日，在香港立法会选举前民主派候选人初选活动中胜出的黄之锋等抗争派候选人。 REUTERS - TYRONE SIU
作者： 香港特约记者 甄树基
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根据外交政策独家报道，有20多个前资深美国外交官以及国防官员联署的信函，敦促国会加快立法准许港人在美国寻求政治庇护。此外，美总统特朗普已经签署国会几乎一致通过的香港自治法案，回应北京在香港实施新的国安法。

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这封致给国会的信件，反映了西方国家对香港以及很多支持民主的活跃抗争者的前途，感到迫切感。英国已经答允给予大约300万拥有前英国BNO护照的港人政治庇护（居留权），而澳洲和加拿大的国会议员已经发出讯息，将会采取同样的举措。

外交政策引述这封信的内容指出：“北京向香港实施一本新的国安法，甚至还绕过香港立法会，已经侵犯了港人的权利，并显示中国已基本上背弃它的承诺。美国必须与世界其他国家紧密合作，支持那些将受到新法威胁的港人。”

特朗普政府对中国在香港实施国安法的举措，迄今大多数都属惩罚性：例如取消香港的特殊待遇，考虑关闭香港的美元供应并制裁参与打压的中国官员。国会正在草拟的香港安全港法案，相反地，为港人提供一条救生索而不是惩罚中国的一条皮鞭。

奥巴马政府的国务院主管东亚及太平洋事务的助理国务卿福克斯（Michael Fuchs）说：“香港的局势非常紧急，我们现在是向港人提供一个他们急需的实质支持，并同时向北京表明，受到（中共）控制的香港不可能再是以前那个经济活力澎湃的国际中心。”

福克斯组织这封致给国会的联署信，而在信上联署的前官员包括多个美国驻港总领事。

由共和党参议员卢比奥和民主党参议员曼尼德斯（Bob Menendez）共同赞助的“香港安全港”法案，将提供最受国安法威胁的港人和亲属政治庇护，这些港人包括街头抗争者以及社运活跃分子。法案同时写明，给予港人庇护的人数，不受特朗普政府目前对其他难民进入美国最高限额所管制。

在众议院讨论的法案，则名为“香港人民自由与选择法案”，赞助者为民主党的马林诺斯基（Tom Malinowski）以及共和党的祈辛格（Adam Kinzinger），法案内容是加快处理拥有高技能的港人移民申请，并同时快速处理已经逃抵美国的港人的居留申请。这个举措大致上跟1989年天安门六四事件之后，美国总统老布什对中国民运人士所提供的政治庇护。

联署信指出：“通过上述两项法案，国会将明确表示美国已经准备好打开大门，不只是欢迎那些勇敢的抗争者和和平示威者，而且也欢迎那些北京担心会移民他国的香港人。香港局势危急，急需美国一个强而有力的回应，美国向逃离独裁政权的人提供庇护港，已经深种我们的价值观，而且是我们长久的历史。”

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