美逾20名前高官敦促国会尽快通过给予港人庇护法案

根据外交政策独家报道，有20多个前资深美国外交官以及国防官员联署的信函，敦促国会加快立法准许港人在美国寻求政治庇护。此外，美总统特朗普已经签署国会几乎一致通过的香港自治法案，回应北京在香港实施新的国安法。

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这封致给国会的信件，反映了西方国家对香港以及很多支持民主的活跃抗争者的前途，感到迫切感。英国已经答允给予大约300万拥有前英国BNO护照的港人政治庇护（居留权），而澳洲和加拿大的国会议员已经发出讯息，将会采取同样的举措。

外交政策引述这封信的内容指出：“北京向香港实施一本新的国安法，甚至还绕过香港立法会，已经侵犯了港人的权利，并显示中国已基本上背弃它的承诺。美国必须与世界其他国家紧密合作，支持那些将受到新法威胁的港人。”

特朗普政府对中国在香港实施国安法的举措，迄今大多数都属惩罚性：例如取消香港的特殊待遇，考虑关闭香港的美元供应并制裁参与打压的中国官员。国会正在草拟的香港安全港法案，相反地，为港人提供一条救生索而不是惩罚中国的一条皮鞭。

奥巴马政府的国务院主管东亚及太平洋事务的助理国务卿福克斯（Michael Fuchs）说：“香港的局势非常紧急，我们现在是向港人提供一个他们急需的实质支持，并同时向北京表明，受到（中共）控制的香港不可能再是以前那个经济活力澎湃的国际中心。”

福克斯组织这封致给国会的联署信，而在信上联署的前官员包括多个美国驻港总领事。

由共和党参议员卢比奥和民主党参议员曼尼德斯（Bob Menendez）共同赞助的“香港安全港”法案，将提供最受国安法威胁的港人和亲属政治庇护，这些港人包括街头抗争者以及社运活跃分子。法案同时写明，给予港人庇护的人数，不受特朗普政府目前对其他难民进入美国最高限额所管制。

在众议院讨论的法案，则名为“香港人民自由与选择法案”，赞助者为民主党的马林诺斯基（Tom Malinowski）以及共和党的祈辛格（Adam Kinzinger），法案内容是加快处理拥有高技能的港人移民申请，并同时快速处理已经逃抵美国的港人的居留申请。这个举措大致上跟1989年天安门六四事件之后，美国总统老布什对中国民运人士所提供的政治庇护。

联署信指出：“通过上述两项法案，国会将明确表示美国已经准备好打开大门，不只是欢迎那些勇敢的抗争者和和平示威者，而且也欢迎那些北京担心会移民他国的香港人。香港局势危急，急需美国一个强而有力的回应，美国向逃离独裁政权的人提供庇护港，已经深种我们的价值观，而且是我们长久的历史。”