香港单日激增67例新冠病例 本地传染63例

香港卫生官员周四（16日）表示，当天有67例新增病例，创下单日新高。

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香港本地新冠传染病例激增。香港卫生官员周四（16日）表示，当天有67例新增病例，创下单日新高，其中包括63例本地传染病例和4例输入性病例。新增病例中，有35例源头不明。

周三香港报告了两人死亡，使香港的死亡总数升至10人。迄今为止，全香港累计确诊病例达1,656例。

香港食物及卫生局副局长徐德义（Chui Tak-yi）说：“在过去两周内，从7月2日至7月15日，确诊病例达355例，其中约65％属于本地传染。”“有多起群聚性爆发，涉及不同地区。”

香港卫生防护中心传染病处主任张竹君（Chuang Shuk-kwan）说，确诊病例中包括餐馆的员工和顾客，官员们认为这种传染的模式与病毒的性质是“相符的”。

张竹君说：“摘掉口罩时，你可以聊天、吃东西，可以传播病毒。”她补充说，在出租车司机和其他的面对顾客的工作人员身上，也可以看到类似的传染模式。

张竹君还警告说，香港疫情尚未见顶，未来“仍有可能出现更多的病例”。

为制止更多的传染，香港特首林郑月娥13日晚公布了多项新措施，其中包括：餐厅从晚间6点到第二天清晨5点不能提供内用；搭乘公共交通必须佩戴口罩，否则最高罚5000元港币。