香港-RFI专访流亡伦敦Nathan LAW

罗冠聪外文名为Nathan LAW。2016年他年仅23岁，当选香港立法会议员，成为香港历史上最年轻的民选代表。如今，这位争取港人民主自由的积极分子是最知名的香港难民。

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自本周起开始在伦敦流亡的罗冠聪接受了本台RFI法广记者Heike SCHMIDT的专访，他表示，将在英国继续为香港的自由做斗争。

RFI法广：您在中国强行推出香港国安法后是否感觉有危险？

罗冠聪（Nathan LAW）：依照国安法，任何人在国际舞台捍卫某种事业，都有遭终身监禁的风险。所以我有可能会被捕。但流亡则是一种个人选择。我们需要一位公众领袖去让他人了解我们的理由。我有责任在国际社会讲述真相。目前，英国最支持我们。在这里，我将可能继续捍卫我们的权利。

RFI法广：伦敦决定不再与华为合作，华盛顿结束香港最惠待遇。在您眼中，国际社会是否应该更多地遏制中国掌控香港？

罗冠聪（Nathan LAW）：世界应该形成统一战线。我们应该让中国承责。制裁是让中国承认侵犯人权的第一步。事实上，香港也面临承受制裁后果的风险，但错在中共。同样还可能应该抵制2022年的冬季奥运会，冻结各项贸易协议，这很重要。

RFI法广：[一国两制]，保证香港地位直到2047年是否已终结？

罗冠聪（Nathan LAW）：是的，已经终结。这种保证港人治港的地位。也就是说，我们享有高度自治，我们有权选举特首。而北京破坏了这两个原则。取而代之的是，中国设立了监督港府的国安署。北京直接让香港行政人员俯首听命。那显然是[一国两制]原则的终结。

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RFI法广：九月份，香港的立法会换届选举能否如期举行？

罗冠聪（Nathan LAW）：我认为选举将进行，但北京肯定将排除大部分亲民主派候选人，这显然如同选举舞弊。他们将试图控制选举。所以，我呼吁国际社会派观察员前往香港，就近监控势态。

RFI法广：2016年，作为香港亲民主派众志（Demosisto）的年轻议员，您把自己的非暴力斗争与南非曼德拉做类比，您是否认为非暴力仍为取得香港民主的唯一道路？

罗冠聪（Nathan LAW）：我认为，继续示威很重要。我依然是一名非暴力的倡导者。但我们应该理解部分人支持采取更极端手段的选项。我能理解他们的挫折感。我为他们感到担忧，向他们勇敢致敬。他们继续在香港做抗争。

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