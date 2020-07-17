两办连接抨击下戴耀廷称功成身退初选协调

中联办及港澳办接连发声，斥民主派初选涉违港区国安法。两办发恶下，先有参与协调初选的前议员区诺轩因“基于现局未能确保人身安全，也要为身边人负责”而宣告退出工作，跟住另一参与者、民主动力召集人赵家贤16日下午公布“退出参与本届立法会选举的协调工作”，到了晚上策划这次初选的戴耀廷亦公布“民主派35＋初选协调的主要工作已完成”，“希望在未来的一段日子，争取多一些休息时间，也可以更专注于学术的工作”

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赵家贤退出的原因与早前区诺轩的理由差不多，他说，经慎重考虑各方意见，为对身边人、民主动力执委会及所属组织等负责，故宣告退出，又指初选结果已公布，他本人的协作角色已告完成。

戴耀廷16日晚亦在facebook贴文，称民主派35+初选协调主要工作已完成，称工作感到劳累，要“争取多一些休息时间，也可以更专注于学术的工作”。戴耀廷表示，当前挑战是多少胜出队伍能成功入闸、有多少被DQ。他说选举日前两周会开始民调，会在9月2日公布结果，按先前协调，一些区的参选团队会按民调结果停止选举工程，最后要靠选民“自主、策略及聪明地把选票平均分配到各区的候选名单”。

中联办及港澳办日前先后发声明指初选违法，除了点名批评戴耀廷，港澳办声明亦提及“民主动力”有份组织初选，公然挑战国安法。

建制派近期翻旧帐，称戴耀廷在初选前发表文章提及“真揽炒十步”，步骤包括通过否决预算、逼特首辞职、令中央宣布香港进入紧急状态，继而出现镇压，最后可能是西方国家对中国实施制裁。“真揽炒十步”被建制派视为戴违反国安法的“罪状”。不过，区诺轩昨日在港台节目认为，戴耀廷的文章与初选分开，文章只是戴分析形势。