台汉光36号实兵演习结束 坠落直升机2军官遗体受安置

台军副参谋总长执行官徐衍璞当地时间7月17日上午在联合作战指挥中心宣布，汉光36号实兵演习正式结束，并代表台国防部长严德发嘉勉肯定参演官兵的共同付出与努力。此外，昨日在执行飞行任务返程中殉职的2位直升机驾驶员的遗体在当天得到安置。

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台湾《军闻社》援引徐衍璞的话报道称，“在各级干部带领及全体官兵戮力执行下，汉光36号实兵演习各项任务均按计划进行并达成所期望目标；透过各项操演课目，官兵展现精实的训练成果与坚强战力。媒体的适时报导则使大众了解部队勤训精练、具坚实防卫战力，进而更支持国军、爱护国家。”

徐衍璞谈到，“这次演习前发生陆战99旅联合登陆作战操演意外，昨天则有航空601旅两位飞行官为避免民众伤亡不幸殉职憾事。尽管全体官兵均不舍、哀痛，参演官兵最后都能达成演习任务，可告慰4位牺牲的英灵。”他指出，“针对后续战演训任务，各部队应加强安全管控作为。各级干部离开演习场地前，须与全体官兵彻底检查所有装备，不得发生任何遗漏缺损；演习资料依规定应逐一销毁，保密军官及保防干部应确实查察，勿发生洩违密情事。”

徐衍璞提醒，演习过程使用的民间处所及宿营地点，应完善复原并致谢，争取大众支持。部队返防归建过程中，应严格要求航行与行车安全，不得发生意外。据了解，台航空特战指挥部所属航空601旅一架OH-58D战搜直升机，昨日在执行战备操演任务结束时，于返程中为闪避民宅落地坠毁，造成正驾驶简任专少校及副驾驶高嘉隆上尉均伤重殉职。

据中央社报道，台陆军航特601旅长张台松周五介绍称，军方忍泪列队敬礼哀送飞官遗体，迎至国军桃园804总医院怀远堂。他说，两名遇难飞官家属今天到新竹基地，而因双方信仰不同，仪式所需时间较久，最后皆顺利完成。另就外界关心，意外是否与机械故障造成疑虑，张台松称，飞行前驾驶员会进行检查，不过，有的机械因素，是无法从肉眼看出来，还需等后续调查。报导指，这是台军OH-58D直升机过去两年中第3次发生坠落意外。

据悉，台湾总统蔡英文于当天上午赴新竹国军医院上香并慰问家属。她表示，“2位优秀的国军弟兄不幸殉职，是国军非常大的损失，让我们感到非常的哀痛与不舍。”蔡英文称，他们在发生事故时，选择避开民宅，错失抢救自己生命的机会，“他们是我们的英雄”。严德发并率台国防部代表向两名殉职军官致意。