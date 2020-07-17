港媒：美制裁名单韩正林郑月娥邓炳强上榜

港区国安法30日深夜由港府公布即时实施，特首林郑月娥签署该法，并已刊宪生效。

根据苹果日报引述美国彭博新闻报道，美国总统特朗普日前签署《香港自治法案》及颁布行政命令取消对香港的特殊待遇，当中包括制裁损害香港自治的中港官员。彭博新闻社披露，特朗普团队原来已有制裁名单，当中包括负责港澳事务的中共中央政治局常委韩正、特首林郑月娥、警务处长邓炳强，但遭特朗普临时叫停。不过白宫否认报道，更表明不排除进一步制裁官员。有学者认为，制裁名单虽未公开，但始终对港府形象及各界心理有影响，作为超级大国，美国制裁行动亦左右欧洲及日本的决策。

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彭博社昨引述两位消息人士报道，除了特首林郑月娥，负责港澳事务的中共中央政治局常委兼国务院副总理韩正以及香港警务处长邓炳强亦名列制裁名单之上，但知情者指出，特朗普向助理说不希望与北京的紧张关系升级，现阶段排除进一步制裁中港高层官员的可能性，但报道指尽管特朗普现在不执行制裁，稍后仍可改变。

白宫国家安全委员会发言人乌利奥特（John Ullyot）否认报道，指特朗普上周刚宣布制裁数名打压新疆维吾尔族人权的中国官员，“他并没有排除就香港及其他问题进一步制裁中共官员，匿名消息的相反说法一定是错了”。路透社指，根据熟知内情人士，白宫对于北京强推港版国安法的制裁名单仍在讨论中，未有最后决定，商讨中制裁目标包括林郑月娥。