港府要求台湾驻港人员以「一中承诺书」换取签证续留

台港关系亮起红灯！台湾驻港代表处代理处长高铭村日前因工作签证到期，向港府申请延签，港府要求代表处必须签下支持一个中国的承诺书，以换取签证。但民进党政府无法接受一个中国原则，高铭村被迫在昨天返回台湾。

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事实上，港府杯葛台湾派驻香港的人事案已经不是第一次，2018年6月，台湾派卢长水接替严重光担任驻港代表，但香港始终拒发卢长水的工作签证，以至于过了两年，到今天这位驻港代表只能在台北办公。

陆委会主委陈明通昨天(16日)在例行记者会上，被问到卢长水事件时首度透露，是香港在换文内容增加了额外的「政治条件」，他说，台湾不可能接受。

而陈明通所说的「额外政治条件」，就是港府要求台湾驻港代表处签署「一中承诺书」，以换取驻港代表的工作签证，但台湾官方始终拒绝。

记者会结束后就传出，代理馆务的副处长高铭村的工作签证也到期，也因为拒签「一中承诺书」，已经在昨天回到台湾。

而高铭村离港前一天，台湾驻港代表处服务组组长周家瑞、综合组组长李晋梅也离港返台，也是因为工作签证到期。因此目前台湾驻港代表处的五位组长中，只剩经济组组长倪伯嘉一位。有多位秘书也因同样原因，无法继续取得签证被迫返台。

另外，台湾驻澳门办事处代理处长李佩儒也在今年4月返回台湾，原因也一样。这样下去，最后台湾驻香港澳门的代表处会不会形同虚设呢？陆委会强调，台湾不会因此撤馆，将坚守到最后一刻。

针对港澳要求台湾代表签一中承诺书换取签证续留，台湾行政院长苏贞昌今天表示，「我们有港澳条例，有相关机构，但我们是主权独立的国家」，会坚守主权。

他说，台湾因为有主权，享受自由、民主，也希望中国政府做到对港人承诺，50年不变，对港人争取最起码的自由及民主，依承诺给予港人尊重，台湾也会持续关心协助港人。#