港府要求台灣駐港人員以「一中承諾書」換取簽證續留

台港關係亮起紅燈！台灣駐港代表處代理處長高銘村日前因工作簽證到期，向港府申請延簽，港府要求代表處必須簽下支持一個中國的承諾書，以換取簽證。但民進黨政府無法接受一個中國原則，高銘村被迫在昨天返回台灣。

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事實上，港府杯葛台灣派駐香港的人事案已經不是第一次，2018年6月，台灣派盧長水接替嚴重光擔任駐港代表，但香港始終拒發盧長水的工作簽證，以至於過了兩年，到今天這位駐港代表只能在台北辦公。

陸委會主委陳明通昨天(16日)在例行記者會上，被問到盧長水事件時首度透露，是香港在換文內容增加了額外的「政治條件」，他說，台灣不可能接受。

而陳明通所說的「額外政治條件」，就是港府要求台灣駐港代表處簽署「一中承諾書」，以換取駐港代表的工作簽證，但台灣官方始終拒絕。

記者會結束後就傳出，代理館務的副處長高銘村的工作簽證也到期，也因為拒簽「一中承諾書」，已經在昨天回到台灣。

而高銘村離港前一天，台灣駐港代表處服務組組長周家瑞、綜合組組長李晉梅也離港返台，也是因為工作簽證到期。因此目前台灣駐港代表處的五位組長中，只剩經濟組組長倪伯嘉一位。有多位秘書也因同樣原因，無法繼續取得簽證被迫返台。

另外，台灣駐澳門辦事處代理處長李佩儒也在今年4月返回台灣，原因也一樣。這樣下去，最後台灣駐香港澳門的代表處會不會形同虛設呢？陸委會強調，台灣不會因此撤館，將堅守到最後一刻。

針對港澳要求台灣代表簽一中承諾書換取簽證續留，台灣行政院長蘇貞昌今天表示，「我們有港澳條例，有相關機構，但我們是主權獨立的國家」，會堅守主權。

他說，台灣因為有主權，享受自由、民主，也希望中國政府做到對港人承諾，50年不變，對港人爭取最起碼的自由及民主，依承諾給予港人尊重，台灣也會持續關心協助港人。#