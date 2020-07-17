蓝营水球攻势中 台立法院通过陈菊任监察院长

台湾立法院院会7月17日进行监察院人事同意权投票，尽管国民党团发动多次“攻势”干扰投票进程，最终大会在65票同意、3票反对、2票无效，过半数议员同意下，通过由台总统府前秘书长陈菊出任监察院长。

广告 继续浏览后续

根据《中华民国宪法》增修条文第7条规定，监察院设监察委员29人，并以其中1人为院长、1人为副院长，任期6年，由总统提名，经立法院同意任命之。该院在民国五院系统中可负责行使弹劾权、纠举权、监察权（调查权）、监试权及审计权。据悉，监察院第5届监察委员任期民国109年（2020年）7月31日届满，依规定新任监察委员于109年8月1日就职。为此，台湾总统蔡英文在日前提名陈菊等27位监委人选，送交立法院行使同意权。但国民党方面指出陈菊在高雄执政12年间有弊案而绝不接受，蓝绿两党议员自14日起接连在立法院展开攻防混战。

据中央社报导指，为了确保周五投票的顺利进行，民进党团在昨天下午发动清场，绿营依靠在立法院内人数优势夺回主席台，与国民党团“攻守交换”；民进党全体立委16日夜宿议场，避免国民党团再占据主席台，周五清晨则开党团会议编列“战斗位置”，立委分别守主席台周遭，并保护立法院长游锡堃顺利上台。报导指，游锡堃在当地时间周五上午9时11分宣布开会后，议事人员便开始布置圈票处与票箱，但国民党突袭推倒圈票处；游锡堃随后裁示民进党立委于议场北区领票，其余党团于议场南区领票，圈票处则改在议场南、北两侧有布幕的空间。

为确保防守滴水不漏，民进党团派出多位女立委围住票箱。但在投票截止前约15分钟，国民党立委纷纷开始领票，并表示要进入民进党团分配到的圈票处，遭民进党立委阻挡，国民党立委高喊“院长不公，妨碍投票”。表定投票时间至中午12时，游锡堃在投票截止后旋即宣布开票。国民党立委拿出预藏的水球，往台上猛丢，阻挠开票；不少民进党立委穿起雨衣，并手持珍珠板阻挡水球。为避免票箱内的票湿掉毁损，议事人员运送票箱时还以塑胶防水布盖住票箱。

最终，在开票历时近2小时，议事人员依序先对监察院长被提名人陈菊唱票。开票结果，陈菊共获65张同意票、3张不同意票及2张无效票；包括陈菊在内的27位监委人事全数过关。对此，国民党在当天动员数百名民众聚集台立法院外表达抗议，党主席江启臣也到场向民众喊话。江启臣在讲话中点名民进党立委陈莹，昨天下午在三立电视台录影，居然还能参与程序投票“见鬼了”，摆明就是作票。他并批民进党是作票党，国民党对作票表示抗议、不接受。江启臣还要求退回提名重新审查，并称“民主已死”，随后并送上花圈，为监察院送终。部分民众还朝监察院撒冥纸，或是投掷鸡蛋。随后群众被带领返回立法院群贤楼外的管制区。