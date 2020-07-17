藍營水球攻勢中 台立法院通過陳菊任監察院長

台灣立法院院會7月17日進行監察院人事同意權投票，儘管國民黨團發動多次“攻勢”干擾投票進程，最終大會在65票同意、3票反對、2票無效，過半數議員同意下，通過由台總統府前秘書長陳菊出任監察院長。

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根據《中華民國憲法》增修條文第7條規定，監察院設監察委員29人，並以其中1人為院長、1人為副院長，任期6年，由總統提名，經立法院同意任命之。該院在民國五院系統中可負責行使彈劾權、糾舉權、監察權（調查權）、監試權及審計權。據悉，監察院第5屆監察委員任期民國109年（2020年）7月31日屆滿，依規定新任監察委員於109年8月1日就職。為此，台灣總統蔡英文在日前提名陳菊等27位監委人選，送交立法院行使同意權。但國民黨方面指出陳菊在高雄執政12年間有弊案而絕不接受，藍綠兩黨議員自14日起接連在立法院展開攻防混戰。

據中央社報導指，為了確保周五投票的順利進行，民進黨團在昨天下午發動清場，綠營依靠在立法院內人數優勢奪回主席台，與國民黨團“攻守交換”；民進黨全體立委16日夜宿議場，避免國民黨團再佔據主席台，周五清晨則開黨團會議編列“戰鬥位置”，立委分別守主席台周遭，並保護立法院長游錫堃順利上台。報導指，游錫堃在當地時間周五上午9時11分宣布開會後，議事人員便開始布置圈票處與票箱，但國民黨突襲推倒圈票處；游錫堃隨後裁示民進黨立委於議場北區領票，其餘黨團於議場南區領票，圈票處則改在議場南、北兩側有布幕的空間。

為確保防守滴水不漏，民進黨團派出多位女立委圍住票箱。但在投票截止前約15分鐘，國民黨立委紛紛開始領票，並表示要進入民進黨團分配到的圈票處，遭民進黨立委阻擋，國民黨立委高喊“院長不公，妨礙投票”。表定投票時間至中午12時，游錫堃在投票截止後旋即宣布開票。國民黨立委拿出預藏的水球，往台上猛丟，阻撓開票；不少民進黨立委穿起雨衣，並手持珍珠板阻擋水球。為避免票箱內的票濕掉毀損，議事人員運送票箱時還以塑膠防水布蓋住票箱。

最終，在開票歷時近2小時，議事人員依序先對監察院長被提名人陳菊唱票。開票結果，陳菊共獲65張同意票、3張不同意票及2張無效票；包括陳菊在內的27位監委人事全數過關。對此，國民黨在當天動員數百名民眾聚集台立法院外表達抗議，黨主席江啟臣也到場向民眾喊話。江啟臣在講話中點名民進黨立委陳瑩，昨天下午在三立電視台錄影，居然還能參與程序投票“見鬼了”，擺明就是作票。他並批民進黨是作票黨，國民黨對作票表示抗議、不接受。江啟臣還要求退回提名重新審查，並稱“民主已死”，隨後並送上花圈，為監察院送終。部分民眾還朝監察院撒冥紙，或是投擲雞蛋。隨後群眾被帶領返回立法院群賢樓外的管制區。