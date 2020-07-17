香港名人圈遭港独流言四射刘銮雄杨颖周冬雨纷纷中招

针对分裂国家港独分子的国安法实施至今，最多“中招”的竟然是香港名人圈中分子，当中包括身家亿计的富商刘銮雄和妻子陈凯韵；娱乐圈艺人杨颖（Angelababy）也被指是同情港独分子；专门经营澳门贵宾厅赌业的太阳城集团，由于该集团行政总裁兼董事周焯华被传洗黑钱和资助香港社会运动，被大陆当局调查，股价一度急挫22%。

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被传闻影射的一众名人事后纷纷出面否认，并同时宣称自己爱国爱港。当局大概没有想到，国安法原来还可被利用来攻击他人名声的谣言法宝，一些对国安法尚未表态支持的名人艺人，也因为流言而纷纷挺身而出表态。

首先“出事”的是太阳城集团。大陆网上13日流传太阳城集团资助香港社运、集团在大陆受查，甚至指集团总经理周焯华已出逃泰国及托人向中央求情，太阳城当日股价曾一度急挫22%。其后周焯华罕有亲自拍片澄清，批评谣言“极度荒谬”，并强调公司有逾300亿元现金在手。太阳城股价午后跌幅收窄，收市仅跌2.68%。

但谣言没有因此而停止，同一时间，女星杨颖和周冬雨的前经纪公司“泰洋川禾”，也卷入相关传闻。“泰洋川禾”事后发出声明证清，强调公司一直坚守一个中国原则，从未参与任何洗钱活动，也反对一切分裂国家的行径。

关于“泰洋川禾”的传闻，有指Angelababy及周冬雨先后离开公司，是知道公司出了问题，于是急急撇清关系。消息又指早前博纳高层自杀，周冬雨的片酬为何这么高，也与洗黑钱有关云云。

谣言跟住又指向华人置业前主席刘銮雄和妻子陈凯韵涉及直接或间接资助香港社会运动，谣言而且在澳门和香港两地疯传，其后刘銮雄发表声明指，谣言指他和太太陈凯韵“绝对没有”直接或间接，牵涉以任何形式支持社会运动，近日在香港和澳门的传媒报道及传闻“全属虚构捏造”，他保留法律追究权利。刘銮雄本人理论上是澳门的通缉犯，他涉嫌贿赂澳门官员一案被缺席审讯裁定罪名成立。但澳门和香港两地虽然同属中国的特别行政区，两地却缺乏一纸引渡条例。