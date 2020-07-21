港府或借疫情押後立法会选举避免建制派再败

全国人大常委、民建联会务顾问谭耀宗20日直指目前香港疫情严峻，政府不应排除将立法会换届选举延期。香港19日新增确诊108宗新冠肺炎个案，录得破百病例。政府因应疫情宣布多项防疫措施，但9月立法会选举安排目前维持不变。

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然而不少民主派人士分析，譚耀宗及其他建制派紛紛提出選舉押後論，真正的用意是避免建制派在9月的選舉將一如去年區議會選舉遭逢大敗，就算港府出動DQ絕招，也難以改變民主派成爲立法會的多數。

针对谭耀宗押后选举的说法，难怪民主派会议召集人陈淑庄就坦率地质问“究竟是疫情严峻还是选情严峻？”

陈淑庄强调选举不应超越市民健康利益，但目前距离选举尚有约50天，不少建制派政治人物要求押后选举，却未有医学专家提出意见，“究竟是疫情严峻还是选情严峻？作为香港人应该好清楚”。她认为政府若50天都处理不好疫情，“（香港）真的是面临严重情况”，不止选举，甚至经济都受影响。

在民主派初选胜出但因拒绝签署确认书而成为“DQ高危分子”的前民间外交网络发言人张昆阳表明，DQ并非根据签署确认书与否判断。他认为抗争派不签署确认书而遭DQ，会引起国际回响。

美国国务卿蓬佩奥早前已经申明，美国将关注香港今年立法会能否公平公正举行。DQ（Disqualified乃取消参选或当选资格的意思）。

根据苹果日报一篇专栏指出，建制派阵营经过盘算认为，尽管特区政府可以砌词DQ多个民主派互选人，但只要选举如常举行，民主派出战的人选都会胜出。如以疫情作为借口延期9月的选举至一年之后，建制派估计还有胜算的可能。

香港第三波疫情越演越烈，特首林郑月娥这个星期日宣布，所有职务容许的公务员，从本周开始在家工作一周，并且将限聚令收紧至今年疫情刚开始肆虐的水平。教育局长杨润雄20日甚至表明，初步拟订8月17日复课的日期，目前仍然难以肯定，“估计在七月尾才可告知学校八月中能否开学，即大约四个星期后，但情况仍须视乎疫情发展再决定”。

谭耀宗表示，现时距离选举有50多天时间，政府不能保证疫情一定受控，如疫情持续，在选举时有多人聚集，担心选举后又有另一波爆发。他认为政府应就选举或需延期做好所有准备，例如法律上如何处理、延至何时、另觅投票日等等。

被视为DQ高危的张昆阳说，国际注视9月立法会选举，假若中共以不同程度的DQ或干预选举，将会引起国际社会反弹；他认为抗争阵营候选人拒绝签署确认书，而引发大规模DQ，即可将从初选累积的民意授权转化成巨大政治能量，造成国际回响，带来破局。

苹果日报的专栏《西环集中营》指出，亲北京的香港政研会举办网上联署，指疫情如持续严峻，如何保证市民在衞生安全情况下投票，应该是选管会的责任，所以要求将9月立会选举延后一年防疫优先，避免出现一如去年年底区议会选举建制派几乎全面败北的窘境。

该专栏引述某民主派人士指出，虽然上述香港政研会非建制主流力量，但经常扮演组织左派民意角色，“不排除有人想为押后选举先行造势”。碰巧得很，文章见报当日，建制阵营大佬角色的谭耀宗就认为政府应该将立法会选举押后。