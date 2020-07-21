港府或借疫情押後立法會選舉避免建制派再敗

全國人大常委、民建聯會務顧問譚耀宗20日直指目前香港疫情嚴峻，政府不應排除將立法會換屆選舉延期。香港19日新增確診108宗新冠肺炎個案，錄得破百病例。政府因應疫情宣布多項防疫措施，但9月立法會選舉安排目前維持不變。

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然而不少民主派人士分析，譚耀宗及其他建制派紛紛提出選舉押後論，真正的用意是避免建制派在9月的選舉將一如去年區議會選舉遭逢大敗，就算港府出動DQ絕招，也難以改變民主派成爲立法會的多數。

針對譚耀宗押後選舉的說法，難怪民主派會議召集人陳淑莊就坦率地質問“究竟是疫情嚴峻還是選情嚴峻？”

陳淑莊強調選舉不應超越市民健康利益，但目前距離選舉尚有約50天，不少建制派政治人物要求押後選舉，卻未有醫學專家提出意見，“究竟是疫情嚴峻還是選情嚴峻？作為香港人應該好清楚”。她認為政府若50天都處理不好疫情，“（香港）真的是面臨嚴重情況”，不止選舉，甚至經濟都受影響。

在民主派初選勝出但因拒絕簽署確認書而成為“DQ高危分子”的前民間外交網絡發言人張昆陽表明，DQ並非根據簽署確認書與否判斷。他認為抗爭派不簽署確認書而遭DQ，會引起國際迴響。

美國國務卿蓬佩奧早前已經申明，美國將關注香港今年立法會能否公平公正舉行。DQ（Disqualified乃取消參選或當選資格的意思）。

根據蘋果日報一篇專欄指出，建制派陣營經過盤算認為，儘管特區政府可以砌詞DQ多個民主派互選人，但只要選舉如常舉行，民主派出戰的人選都會勝出。如以疫情作為借口延期9月的選舉至一年之後，建制派估計還有勝算的可能。

香港第三波疫情越演越烈，特首林鄭月娥這個星期日宣布，所有職務容許的公務員，從本周開始在家工作一周，並且將限聚令收緊至今年疫情剛開始肆虐的水平。教育局長楊潤雄20日甚至表明，初步擬訂8月17日複課的日期，目前仍然難以肯定，“估計在七月尾才可告知學校八月中能否開學，即大約四個星期後，但情況仍須視乎疫情發展再決定”。

譚耀宗表示，現時距離選舉有50多天時間，政府不能保證疫情一定受控，如疫情持續，在選舉時有多人聚集，擔心選舉後又有另一波爆發。他認為政府應就選舉或需延期做好所有準備，例如法律上如何處理、延至何時、另覓投票日等等。

被視為DQ高危的張昆陽說，國際注視9月立法會選舉，假若中共以不同程度的DQ或干預選舉，將會引起國際社會反彈；他認為抗爭陣營候選人拒絕簽署確認書，而引發大規模DQ，即可將從初選累積的民意授權轉化成巨大政治能量，造成國際迴響，帶來破局。

蘋果日報的專欄《西環集中營》指出，親北京的香港政研會舉辦網上聯署，指疫情如持續嚴峻，如何保證市民在衞生安全情況下投票，應該是選管會的責任，所以要求將9月立會選舉延後一年防疫優先，避免出現一如去年年底區議會選舉建制派幾乎全面敗北的窘境。

該專欄引述某民主派人士指出，雖然上述香港政研會非建制主流力量，但經常扮演組織左派民意角色，“不排除有人想為押後選舉先行造勢”。碰巧得很，文章見報當日，建制陣營大佬角色的譚耀宗就認為政府應該將立法會選舉押後。