美制裁名单尚未出炉汇丰先查民主派关联帐户

根据路透社报道，香港实施港区国安法、以及美国的香港自治法亦相继出炉之后，市场频传银行就相关法例可能引起的裁制行动作出审查。报道引述6名消息人士报道，指包括汇控、瑞银、瑞信和宝盛等多家国际银行，正扩大与香港民主运动相关客户审查，以免成为港区国安法的目标，4家银行都拒绝评论有关报道。

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报道指，目前银行的审查情况显示，包括因雨伞运动有关政治人物的财富来源或交易纪录，他们日后使用银行服务或会更困难甚至不能使用。有财富管理公司会审阅客户在公众和社交媒体的发言。因应港区国安法赋予政府冻结、没收财产的权力，金融机构有被罚款、停牌甚至“钉牌”风险，报道引述一名对冲基金投资经理表示，日后若有温和民主派人士上门，也要再三考虑。

在此同时，星岛日报报道，美国的香港自治法的制裁名单尽管尚未公布，香港金管局已告知银行界，如美国有具体制裁内容，或适时向银行发出制定应变方案的指引。

报道指，美国正式取消香港特殊待遇并可能采取制裁，消息透露，香港银行界对美国制裁一事相当关注，财政司司长、金管局及业界代表最近召开的定期会议中亦有讨论此事，金管局会上表示如美方有具体制裁内容，或适时向银行发出制定应变方案的指引。此外，香港中资银行业协会拟于短期内开会交流有关美国制裁的应变准备。

报道引述消息人士指，包括财政司在内的财经官员、金管局与业界代表于早前的定期会议中，曾讨论银行业界所注的美国制裁问题，鉴于现无具体制裁名单，银行无法得知应对方向是否正确，但又不能不防范美国有此一着，且即使有制裁名单，基于各银行的处境不同，处理方法亦可能各有不同，因此期望金管局能制定应变方案指引。金管局代表于会上回应指，由于美方制裁未有实质内容，该局暂未有制定相关指引，但会密切留意事态发展，如有具体的制裁内容，将适时发出指引，协助银行制定应变方案。

报道引述身兼香港中资银行业协会董事的立法会银行界议员陈振英表示，该协会将于短期内开会，就回应美国可能制裁的应变方案进行交流，并会邀请中资行同业的法律、合规及风险管理部人员出席，共同商议应变准备，如在不同情景下有什么不同的应变方案，届时亦会交流有关美国律师对法案影响的意见。