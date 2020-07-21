黄之锋遭接番跟踪后发《严正声明》恐被失踪

刚在民主派初选九龙东选区以第一位胜出的黄之锋，连日来遭到连番汽车跟踪，他在20日于面书（facebook）发表《严正声明》（见图），不讳言“至为忧心的还是被失踪和被国安拘捕的情况会发生”，并呼吁街上市民“帮忙注意一下我的安全”。

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黄之锋昨（20日）晚于社交网发文，题为《严正声明》，称昨午乘Uber出发往警署报到，再到黄大仙及旺角出席活动，三程车途前后遭到至少四架车，包括7人房车、5人私家车和电单车同步跟尾。其中7人车上周已经“登场”跟踪，车牌被列“危险校巴”。

刚在民主派初选九龙东选区以第一位胜出的黄之锋，连日来遭到连番汽车跟踪，他在7月20日于面书（facebook）发表《严正声明》 © 网上截图

黄呼吁市民若在街上或车上碰见他，请“帮忙注意一下我的安全”，及代为观察身边有没有人车正在跟踪，不讳言“至为忧心的还是被失踪和被国安拘捕的情况会发生”。

7月1日，香港国安法实施之后，黄之锋两日后在社交网“报平安”称：“我人无事，未被送中，目前尚算安好。”惟跟踪情况越发猖獗。昨晚黄之锋在社交网发文，呼吁市民“帮帮眼（帮忙注意一下）”，若在街上或车上碰见他，请“帮忙注意一下我的安全”、观察身边有没有人车正在跟踪，不讳言“至为忧心的还是被失踪和被国安拘捕的情况会发生”。

黄撰文指，自香港国安法通过以来，他从没忽视自身安全问题，虽然被不明来历的私家车或人跟踪已非新鲜事，但连日来的跟踪变得甚为猖狂，“已超出我本身的预想范围”。

他指，周一（20日）下午，他乘坐Uber出发往警署报到，再过海九龙区黄大仙民政署报名参选立法会，再到旺角出席记者会。在三程车途当中，前后遭到至少四架车，包括7人房车、5人私家车和电单车同步跟尾，由过海隧道、黄大仙到旺角，均重复看到同样车辆尾随，黄之锋认为绝非巧合，“情况实在相当夸张，连Uber司机也在驾车期间主动询问我是否被跟踪”。

黄指，其中一架7人车，是他上周在鲗鱼涌被跟踪时已亲眼目睹，车牌于“校巴安全检查及汇报”的Telegram channel已有记录，列为“危险校巴”。

黄之锋表示，至今无任何把握能分辨连日来的跟踪车辆属于那个单位，是警队、国安还是狗仔队，他决定公开此事，为提醒同路人谨慎注意安全，亦促请相关人士停止滋扰其日常公务与生活、勿再骚扰其亲人与工作伙伴，亦拜托市民帮忙注意一下其人身安全，加以提醒。

他在文中最后说：“他们在暗，我们在明，大家没法轻易战胜白色恐怖。但无论如何，我相信顽强抵抗的空间犹在，大家好好保重。”

香港国安法列明在3个特定情形下，会由驻港国安公署行使管辖权，疑犯会被“送中”、由最高人民法院指定法院审讯，港府无权处理。身处海外的前香港众志常委罗冠聪曾指出，港版国安法实施后，已无法确保在港人身安全。