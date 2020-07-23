硕士论文被指抄袭国民党高雄市长候选人李眉蓁道歉并放弃学位

国民党高雄市长补选参选人李眉蓁（图）涉论文抄袭争议，她2020年7月22日到凤山区开漳圣王庙参拜时受访表示，这很明显是选举操作，盼选后能一视同仁检视不分蓝绿的政治人物；尊重学校审查结果，造成校方与老师困扰感到抱歉。

高雄市长韩国瑜被民进党罢免下台后，国民党推出高雄市议员李眉蓁投入高雄市长补选，迎战民进党的陈其迈。不料李眉蓁近日遭爆料，她在2008年发表的硕士论文，有96%的页数涉嫌抄袭。李眉蓁今天出面道歉，并宣布放弃国立中山大学在职班的硕士学位。针对绿营要求主动退选，国民党副秘书长李彦秀表示，没有退选的问题。

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就在高雄市长补选紧锣密鼓之际，有台湾媒体爆料，李眉蓁在中山大学的硕士论文，扣除摘要、目录及参考文献后，有96%的页数涉嫌抄袭侨务委员会委员长童振源发表的「两岸政经互动」，以及台北大学「公共行政暨政策学系」学生雷政儒的硕士论文「两岸经贸互动与台商投资之演变分析」。

昨天上午李眉蓁召开记者会说，蔡英文总统如果针对她自己的博士论文加以响应，她就依照相同的规格响应；但到了下午她改口说，因为选举造成学校和老师困扰，她感到很抱歉，今天并宣布放弃国立中山大学在职硕士班学位。

台湾总统蔡英文今天表示，她自己的论文跟学位都没问题，母校也曾提出说明，虽然去年选战有人拿她的博士论文操作，她也一一说明，她鼓励参选人，要面对，好好说明。

李眉蓁说，她会向高雄市选委会申请删除选举公报学历栏内这项注记，期盼回归市长补选的政见主轴。接下来三周她会更努力，走遍大高雄每个角落，继续与市民沟通，与高雄这座城市对话。

中山大学则表示，依现行学位授予法规定取得的学位，并没有自行放弃的规范，校方已成立委员会，并送校外专业领域公正学者审查，一切摊在阳光下检视。若抄袭属实，经行政程序核定后，可撤销毕业资格及学位。

当初推动罢免韩国瑜的绿营团体「Wecare高雄」则找志工比对李眉蓁论文，并做成抄袭页次对照表，呼吁国民党主席江启臣立即道歉，并要求李眉蓁退选，别把高雄人当作塑料看。

国民党主席江启臣今天在脸书回应指出，身为学术工作者，他无法接受学术抄袭。不论是过去在担任教职，或是现在担任立委、党务领导者，这样的标准从来没有变过。

他说，身为政治工作者，诚信是无法妥协的标准，他支持李眉蓁果断勇敢面对年轻时的错误。也期待所有的政治工作者，以同样的标准自我检视。