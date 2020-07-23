英明年1月接受香港BNO护照持有人移居申请

英国签证及移民署落实早前首相约翰逊的承诺，正式公布香港的BNO护照持有人移居英国的新方法。根据签证及移民署22日的公布，英国在明年1月起推出“香港BNO签证”，让持有BNO的港人及他们近亲申请居英权。申请人可以申请先在英居留30个月，再续30个月，或一次过申请留英5年。申请人亦须提供证明他们有能力为自己及同行家属提供最少6个月住宿及经济支援，以及提供香港身分证、学历记录或投票咭等以证明自己通常在港居住。

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申请人获批在英居住5年后，可以申请在英国定居，即“无限期逗留”，而在拥有此身份的12个月后，申请人可以申请英国国籍。

申请BNO签证有五个要求，首先要有BNO身份（大体上即在1997年之前在香港出生人士），但申请人不一定需要有效的BNO护照，过期或遗失后也无需申请一本新BNO护照；其次申请人须通常住在香港；第三是可以在英国居住至少6个月并提供经济支持；第四是承诺在适当的时候学习英语；另外还须从英国内政部批准的诊所获得肺结核病（TB）测试证明；以及以支付申请移民健康附加费用。

获批准赴英之后申请人可以工作，也可以读书，但不能够取得公共资金，即指领取社会福利。

而为证明申请人在香港通常居住，英国签证及移民署容许 9 种证明文件，包括：香港身分证、雇主或学校信件，确认申请人在香港的工作或学习、香港医疗卡、选民登记咭、签证或居留许可或其他移民文件、教育记录如成绩表、本港地方议会或政府部门的来信、税务记录或租金或抵押付款记录。

而6个月经济支援的可证明文件，则包括：显示储蓄的银行对账单、在英国期间将持续的常规收入的证据，例如工资，投资或养老金、投资明细、海外教育补助金、英国的工作机会、在英国期间可接触的伴侣，配偶或其他家庭成员的收入，例如父母资助或通过在英国合法工作所赚取的配偶的工资、家人或朋友的住宿提议地点等。

在此同时，网上却有消息传出，为了应对英国这项移居计划，香港特区政府将要求公务员宣誓并强制放弃BNO身份。港府在22日下午2时赶紧澄清，指网上谣传所谓“政府很快会刊登宪报，要公务员宣誓及强制放弃BNO”并无此事，又指政府下周五会就公务员宣誓建议，向立法会公务员及资助机构员工事务委员会汇报。

中国驻英大使馆22日表示坚决反对英方的BNO计划，指中方保留采取相应措施的权利。发言人指，英方曾与中方互换备忘录，承诺不给予持BNO的香港中国公民在英居留权，又指根据中国国籍法，所有“香港中国同胞”，不论是否持有“英国属土公民护照（BDTC）”或者“英国国民（海外）护照（BNO）”，都是中国公民。