Ann Hui-威尼斯电影节终身成就金狮奖

香港知名女导演许鞍华(Ann Hui)将于九月份2020年第77届威尼斯电影节(Mostra de Venise)期间,与英国女星Tilda SWINTON一起获得颁发终身成就荣誉金狮奖。许鞍华是香港电影新潮流的代表人物之一。

本台RFI法广记者Siefried 周三(2020年7月22日)刊文介绍香港知名女导演许鞍华生平,在此予以着重介绍。这篇网文指出,在欧洲,香港女导演获得这一殊荣极其罕见,这不是一个政治信号。威尼斯电影节所赋予的这一巨大的荣耀,为这名有着长期职业生涯的女导演树立了一个新的里程碑。四十年来,许鞍华属于香港电影界独特的和最受瞩目的声音之一。就此,威尼斯电影节负责人Alberto BARBERA称赞许鞍华是亚洲女导演中最受尊重的 ˎ 多产的和多才多艺的一员。

然而,在电影圈外,很少有人认识这位香港第七艺术的传奇人物。她曾十来次荣获香港电影金像奖(HK film Award)中的最佳影片奖和最佳导演奖。尽管如此,在亚洲之外,其知名度远远落后于女星Tilda Swinton。

现年73岁的许鞍华,最远久的电影记忆可以追溯至其童年。在进入电影界之前,她曾是香港大学一名主修英语和文学的大学生。香港当年没有电影学校,为此,她曾远赴英国伦敦进修。1975年,她返回香港,通过伦敦的朋友,联系到中国电影界当年最重要的导演之一King Hu (胡金铨),并成为其助理。由于对动作片兴致不高,她之后加盟TVB电视台,由此锻造了她的导演风格。

«The Secret»/许鞍华,处女作«疯劫»

许鞍华的导演生涯始于上一世纪七十年代末,1978年的处女作« 疯劫 »是一部由真实故事改编的惊悚片。她曾表示,钦佩法国大导演Roman POLANSKI。虽然名列香港电影新潮流,但她声称,从来未曾与新潮流里的其他导演直接共事。

许鞍华的独特之处体现于其制作的[越南三部曲],描述在香港的越南难民。为了了解越南难民因1975年北越战胜南越而出逃的流亡生活,她曾深入难民营收集素材。许鞍华的[越南三部曲]包括1978年拍摄的影片 « 来客 » (A Boy From Vietnam)ˎ 1981年制作的 « 胡越的故事 » (The Story of Woo Viet) ,以及此后1982年的 « 投奔怒海 » (Boat People),不仅反映了越南当时的悲剧,也寓意了港人当年对回归的不安。

许鞍华影片的力量在于其对社会问题及其中所隐藏的政治问题的处理,身份问题及不同文化的冲突和相互尊重都是其影片的中心。她是二战后的1947年出生于东北鞍山的一个中产家庭。在五岁抵达香港之前,曾在澳门生活。她的父亲是中国人,母亲是日本人。她1990年出品的影片«客途秋恨»(Song of the Exile),叙述的就是这么一个故事。至于对其在2017年出品的最后一部影片 « 明月几时有»(Our Time Will Come)的评价,外界各持己见。那是一部描述香港在上一世纪四十年代的抗日影片。

Ann Hui/许鞍华,一名伟大的电影人

在影片 « 桃姐 » (A Simple Life)中,许鞍华讲述了一位女佣服侍香港一家老少数代人的故事,但在生命终结前,她也需要照顾。这部影片的剧情自真人真事改编,故事人物原型是香港制片人李恩霖(Roger LEE)家中的一位女佣。香港女艺人叶德娴(Deannie YIP)因饰演桃姐(Ah Tao)的角色,在2011年第68届威尼斯电影节上荣获最佳女演员奖。将于九月初在2020年第77届威尼斯电影节上获得颁发终身成就荣誉金熊奖的许鞍华是港人,她成为了一名电影伟人。

