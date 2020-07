Ann Hui-威尼斯電影節終身成就金獅獎

香港知名女導演許鞍華(Ann Hui)將於九月份2020年第77屆威尼斯電影節(Mostra de Venise)期間,與英國女星Tilda SWINTON一起獲得頒發終身成就榮譽金獅獎。許鞍華是香港電影新潮流的代表人物之一。

本台RFI法廣記者Siefried 周三(2020年7月22日)刊文介紹香港知名女導演許鞍華生平,在此予以着重介紹。這篇網文指出,在歐洲,香港女導演獲得這一殊榮極其罕見,這不是一個政治信號。威尼斯電影節所賦予的這一巨大的榮耀,為這名有着長期職業生涯的女導演樹立了一個新的里程碑。四十年來,許鞍華屬於香港電影界獨特的和最受矚目的聲音之一。就此,威尼斯電影節負責人Alberto BARBERA稱讚許鞍華是亞洲女導演中最受尊重的 ˎ 多產的和多才多藝的一員。

然而,在電影圈外,很少有人認識這位香港第七藝術的傳奇人物。她曾十來次榮獲香港電影金像獎(HK film Award)中的最佳影片獎和最佳導演獎。儘管如此,在亞洲之外,其知名度遠遠落後於女星Tilda Swinton。

現年73歲的許鞍華,最遠久的電影記憶可以追溯至其童年。在進入電影界之前,她曾是香港大學一名主修英語和文學的大學生。香港當年沒有電影學校,為此,她曾遠赴英國倫敦進修。1975年,她返回香港,通過倫敦的朋友,聯繫到中國電影界當年最重要的導演之一King Hu (胡金銓),並成為其助理。由於對動作片興緻不高,她之後加盟TVB電視台,由此鍛造了她的導演風格。

«The Secret»/許鞍華,處女作«瘋劫»

許鞍華的導演生涯始於上一世紀七十年代末,1978年的處女作« 瘋劫 »是一部由真實故事改編的驚悚片。她曾表示,欽佩法國大導演Roman POLANSKI。雖然名列香港電影新潮流,但她聲稱,從來未曾與新潮流里的其他導演直接共事。

許鞍華的獨特之處體現於其製作的[越南三部曲],描述在香港的越南難民。為了了解越南難民因1975年北越戰勝南越而出逃的流亡生活,她曾深入難民營收集素材。許鞍華的[越南三部曲]包括1978年拍攝的影片 « 來客 » (A Boy From Vietnam)ˎ 1981年製作的 « 胡越的故事 » (The Story of Woo Viet) ,以及此後1982年的 « 投奔怒海 » (Boat People),不僅反映了越南當時的悲劇,也寓意了港人當年對回歸的不安。

許鞍華影片的力量在於其對社會問題及其中所隱藏的政治問題的處理,身份問題及不同文化的衝突和相互尊重都是其影片的中心。她是二戰後的1947年出生於東北鞍山的一個中產家庭。在五歲抵達香港之前,曾在澳門生活。她的父親是中國人,母親是日本人。她1990年出品的影片«客途秋恨»(Song of the Exile),敘述的就是這麼一個故事。至於對其在2017年出品的最後一部影片 « 明月幾時有»(Our Time Will Come)的評價,外界各持己見。那是一部描述香港在上一世紀四十年代的抗日影片。

Ann Hui/許鞍華,一名偉大的電影人

在影片 « 桃姐 » (A Simple Life)中,許鞍華講述了一位女傭服侍香港一家老少數代人的故事,但在生命終結前,她也需要照顧。這部影片的劇情自真人真事改編,故事人物原型是香港製片人李恩霖(Roger LEE)家中的一位女傭。香港女藝人葉德嫻(Deannie YIP)因飾演桃姐(Ah Tao)的角色,在2011年第68屆威尼斯電影節上榮獲最佳女演員獎。將於九月初在2020年第77屆威尼斯電影節上獲得頒發終身成就榮譽金熊獎的許鞍華是港人,她成為了一名電影偉人。

