北京反制英BNO措施作用几乎是零叶刘淑仪形容属“象征式”

香港特区政府两名前保安局局长认为，中国外交部对英国给予香港差不多300万BNO护照持有人居英权的反制措施，基本上对港人影响非常轻微，其中叶刘淑仪更形容是“象征式”。

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中国外交部23日宣布，将考虑不承认BNO护照作为有效旅行证件，并保留采取进一步措施的权利。港府表示支持并将全面配合。

港府傍晚出新闻稿回应指，英国政府于《中英联合声明》备忘录中明确承诺，不给予持BNO的香港中国公民在英居留权。英方现刻意违背承诺，以部份港人的BNO身份做政治炒作，借为港人在英居留和入籍提供路径改变政策，港府批评此举伪善，表示不满及反对。

港府的新闻稿中，还特别强调特区护照之好处，指港人可获国家领事保护和服务外，更可享有入境方便，达168个国家和地区向特区护照持有人给予免签证或落地签证安排。

不过两位前保安局局长接受传媒报道时指，外交部此举为反制措施，即使BNO不被视为有效旅游证件，对港人影响亦相当轻微。

黎栋国指，《中英联合声明》指明BNO为旅游证件，而中央政府一直接受。现基于英国政府一连串行动，中央政府才需要有所考虑。港人现时大多持有特区护照，对港人外游并无影响。

叶刘淑仪则称“中方措施都只是象征式”，如外交部不承认BNO属有效旅游证件，入境处亦可跟随其做法，通知航空公司处方不承认，“如果你没有特区护照，只有BNO，那么航空公司就不卖你机票。你买机票要有有效证件，你欠缺有效证件，如何返回香港呢？”

英国政府22日宣布，为针对北京在港实施国安法，拥有英国国民（海外）护照（BNO）资格的港人及其亲属明年1月起可申请BNO签证，一次过可居留英国5年，之后可申请成为英国公民，条件之一是申请人需要提出拥有在英国半年生活费的证明。

香港时事评论员桑普告诉苹果日报，中方考虑不承认英国BNO作为旅游证件的反制，没有任何实际作用，港人出入境香港、大陆均毋须出示BNO，入境外国已经跟中国无关系，承不承认BNO是入境国的事务，至于中方称不提供领事保证给BNO持有者，过往一向都是这样，“我觉得（中方反制）完全是零作用”。他形容中方的目的：“基本上系愚蠢，而且是发晦气。”

桑普指出，中方目前要作出反制，但百思不得其解如何“出招”，“从来无中国官方所谓的CNO，它没有对等措施，唯一的方法就是不承认这些人的地位。”至于外界担心中方不容许BNO持有人出境，他认为这完全违反基本法的承诺，也与港版国安法所列出的4大罪行没有关系，若以紧急法例禁制BNO持有人出境的话，就更可笑，“港人手持英国护照、欧盟护照都有，这等于防碍各国人民离开香港，只会招惹众怒，何况中国政府根本无从得知持有BNO的纪录”。

桑普指，美国近日制裁新疆官员，中方以同等反制不给予美国议员入境，近日美国驱赶中国驻侯斯顿总领馆职员，中方则威胁将关闭美国驻武汉的大使馆反制，中美双方可以勉强地说能够“对等反制”，但BNO如何对等反制呢，“除了强烈谴责，坚决反对，8只大字之外，还可以做啥？”反而英国政府可以有更多制华措施，例如在3年内清理所有华为设备，英国还有牌可以打出来。

前香港众志黄之锋告诉苹果日报，外交部不承认BNO为有效旅游证件，等同一个人不准盲人用电筒一样。他认为：“本身有BNO的人入中国只可以用回乡证，申请中国Visa系唔会批的，其次香港人出入香港境都用HKID（香港身份证）出入境。”

立法会议员杨岳桥反问，中国可以怎样不承认BNO作为旅游证件？“根本不知道它说些什么，是否表示一名持有BNO的入境者不被接受呢？”因为中国不承认双重国籍，一开始已不承认持BNO者拥有某一种国籍，他认为需要官方进一步解释，才能理解是什么意思。

移民顾问兼“Goodbye HK Hello UK”专页负责人Billy Wong称，对于中方声称考虑不承认BNO为有效旅行证件，他认为比较直接受影响的属现时会以BNO作为出入境证件的人士。他称，现时港人离港，登机前需出示有效证件或签证，若中方不再承认BNO为有效证件，市民或需要以特区护照出入境，由外地回港时亦如是，市民在外地登机前，若BNO被视为无效，亦可能需改以特区护照出境。不过，他认为中方的说法太含糊，暂未知道实际上如何执行，但相信无法改变英方日前公布针对BNO持有人的政策。他又认为此举是两国之间的政治“政治博弈”，不排除中方“有更多牌出”。