台湾宣布26日起菲律宾入境台湾旅客需在机场全面采检

这几天从菲律宾境外移入台湾的新冠肺炎病例数激增，加上菲律宾国内检验个案，阳性率高达12%，台湾疫情指挥中心今天宣布，26日起，从菲律宾进入台湾的旅客将在机场全面接受采检，有症状者须到集中检疫所，等待检验结果。

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台湾疫情指挥中心今天下午召开临时记者会，宣布新增3例新冠肺炎境外移入病例，都来自菲律宾。据统计，从7月16日到今天，共有6例从菲律宾进入台湾的新冠肺炎病例。

指挥官陈时中表示，不只是菲律宾进入台湾的病例数激增，参考其他国家地区，香港、澳门、新加坡的境外移入个案中，来自菲律宾的病例也占了15%至29%，因此台湾决定在机场增设采检关卡。

台湾目前规定，台湾民众或是持有居留证者，入境后只须居家检疫14天，外籍人士则须附搭机前3天的检验阴性报告。

陈时中说，为了确保安全，26日起从菲律宾飞抵台湾的所有旅客，无论有无症状，入境时都必须在机场接受采样检验；有症状的旅客，一律送到集中检疫所，等候检验结果，没有症状的旅客可以回家，居家隔离检疫14天，或到防疫旅馆隔离检疫。

没有台湾居留证的外国籍人士，仍须提供登机前3天内的新冠肺炎检验阴性报告，才能登机、转机及入境台湾，并在入境后居家隔离检疫14天。