撐警電影負評如潮YouTube重播警告“令部分觀眾反感”

由香港警方與中資持有的鳳凰衛視聯合製作的90分鐘反修例紀錄片《暗夜星辰》22日晚已在 Youtube和面書（Facebook）播出，標榜是警隊人物在反修例運動中的人物故事。首播之後翌日，YouTube負評已過萬，同時被列為“社群認為下列內容不當或可能令部份觀眾反感”。香港警方很快就將電影從YouTube下架，然而YouTube在網上重溫重新上載《暗夜星辰》，但似乎無助負評如潮的結果，經過周末後，新片負評再次遠遠拋離“贊好”，留言亦一面倒，加上疑似出現太多投訴，YouTube將影片列為“令部份觀眾反感”同“設有年齡限制”。

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該紀錄片的時間線橫跨去年6月至12月的大型事件，但當中極具爭議的元朗7.21事件則隻字不提。全片大打溫情牌，由多名警員的角度聚焦示威者“私了”、攻擊警員的畫面，表達“對年輕人感心痛”；又講述家庭被“起底”帶來的傷害、執行警務遇上的危險等，惟有關警暴的畫面如 8.31、違規使用武力、派卧底警執法等則一概未有觸及。

另外，該片在交代去年10.1警員荃灣近距離開槍事件時，片中使用了網媒香港大學學生會校園電視（Campus TV）的獨家片段，但警方在過去執法時一直未有承認網媒及學生媒體的記者身分，甚至在現場稱其為“假記者”，而片尾亦未有標註片段來源和授權許可。

該片首播當晚9時開始，高峰時期兩平台合共有近一萬人收看，影片字幕為全英文，由片中數名警員以粵語旁白。甫開場為8.31金鐘的示威者破壞縱火片段，一名參與“踏浪者”行動的警員 “阿安”在執勤路上指，對示威者行徑感“心痛”，他自白：“我捉了好多勇武派，上到車（發現）才15歲，小孩子知不知自己做些啥？他們答不出，我個心系痛。”

但有網民指出，根據指引，未成年人士必須在監護人陪同下執法人員才可以錄口供，以及有權保持緘默，不知道“阿安”這番說話是否算是錄口供。

記錄片大打溫情牌，邀請多名“警嫂”出鏡講述去年的心路歷程，包括去年7月在葵芳站外舉起散彈槍指向群眾的“光頭警長”劉澤基的妻子，她說，每當丈夫回家都會緊張地檢查丈夫有無受傷，“如果你（劉澤基）給人打，我應該要知道，扶住你都好。”另外，劉澤基亦解釋指，當日舉槍是感到有人想搶槍，他擎槍只是想“叫他們離開”。不過劉澤基去年接受央視訪問時，卻形容當時他真的很想開槍但由不能開槍的矛盾心情，與今天說只是想“叫他們離開”，顯然不只是心情矛盾，前言後語也非常矛盾。